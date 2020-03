Handball : Ein ganz heißer Zweitliga-Kandidat

Willi Nellessen hat das Geschehen in der Vogteihalle immer fest im Blick. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Aldekerk Der stellvertretende Vorsitzende muss entscheiden, ob sich der TV Aldekerk an das Abenteuer heranwagt.

Von Volker Himmelberg

Nur gut, dass Willi Nellessen bereits den Ruhestand genießt. Denn der stellvertretende Vorsitzende des TV Aldekerk und seine Vorstandskollegen benötigen aktuell viel Zeit, um die organisatorischen Hausaufgaben zu erledigen. Die Drittliga-Handballerinnen haben am Sonntag mit dem 29:24-Erfolg gegen Verfolger SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim die Weichen in Richtung Aufstieg gestellt. Der Verein hat bis Ende März Gelegenheit, beim Deutschen Handball-Bund die Lizenz für die Zweite Bundesliga zu beantragen.

Der TV Aldekerk führt aktuell punktgleich mit Borussia Dortmund II die Tabelle der Dritten Liga an. Um rein sportlich den Aufstieg zu schaffen, muss die Mannschaft am Saisonende mindestens Platz zwei belegen und die SG Mainz-Bretzenheim hinter sich lassen. Wie schätzen Sie die Chancen nach dem Sieg im Spitzenspiel ein ?

Info Ein Aufstiegsaspirant mit vielen Talenten Tor Tugce Cengiz, Nadja Leuf. Kreis Emma Molderings, Julia Albin. Außen Angelina Huppers, Lena Heimes, Carina Schütten, Lina Nebel, Insa Weisz. Rückraum Pia Kühn, Fabienne Huppers, Birga van Neerven, Svenja Rottwinkel, Mariko Ikeda, Christina Zey.

Willi Nellessen Noch ist nichts entschieden. Ich würde die Chance bei 60 Prozent beziffern. Der Spielplan meint es nicht unbedingt gut mit uns. In den restlichen fünf Begegnungen treffen wir nach dem nächsten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf auf alle vier Zweitvertretungen der Bundesligisten in unserer Liga. Bayer Leverkusen II mit unserem ehemaligen Trainer Jörg Hermes und die HSG Blomberg-Lippe II möchten uns in jedem Fall ein Bein stellen. Und zwischen uns und Borussia Dortmund herrscht seit vielen Jahren eine gesunde Rivalität. Das ist ein schweres Restprogramm, es bleibt spannend.

Die Zweite Bundesliga ist für einen Verein wie den TV Aldekerk eine enorme Herausforderung. Wird der Vorstand die Lizenz beantragen ?

Nellessen Wir befinden uns noch in der Überlegungsphase. Etwas Zeit haben wir ja noch. In der Tat sind die Aufgaben, die man als Zweitligist stemmen muss, immens. In der Zweiten Liga müssen beispielsweise alle Spielerinnen mit einem Vertrag ausgestattet werden und über die Berufsgenossenschaft versichert sein. Hinzu kommen die Fahrtkosten. Wir haben 15 Auswärtsspiele, wobei die Gegner über die gesamte Republik verteilt sind. Auch die Schiedsrichter bekommen in dieser Spielklasse höhere Aufwandsentschädigungen. Ich habe die Finanzierung einmal grob überschlagen. Da landet man dann schnell bei einem sechsstelligen Betrag.

Die Aldekerker Mannschaft ist immer für Überraschungen gut. Und zwar in jeder Hinsicht. Vor dem Sieg gegen Mainz-Bretzenheim gab’s in der Vogteihalle eine Niederlage gegen Schlusslicht Netphen. Haben Sie eine Erklärung für solche Leistungsschwankungen ?

Nellessen Zunächst einmal sind solche Resultate ein deutlicher Hinweis darauf, wie ausgeglichen die Dritte Liga ist. Außerdem haben wir einen relativ kleinen Kader, so dass sich Ausfälle sofort bemerkbar machen. Bei den Niederlagen gegen den 1. FC Köln und gegen Netphen war beispielsweise Lena Heimes nicht dabei. Die Auswirkungen sieht man dann auf dem Spielfeld.

Haben Sie den Vertrag mit Erfolgstrainerin Yvonne Fillgert bereits verlängert ?

Nellessen Ja. Und zwar unabhängig davon, in welcher Liga wir in der nächsten Saison vertreten sind. Darüber sind wir auch froh, weil sie sehr gute Arbeit leistet und großen Anteil an den Erfolgen hat.

Wird die Mannschaft verstärkt werden müssen, falls der Aufstieg in die Zweite Bundesliga gelingen sollte ?

Nellessen In jedem Fall. Der Leistungssprung ist enorm. Das lässt sich mit dem sportlichen Unterschied zwischen Regional- und Dritter Liga überhaupt nicht vergleichen. Um in dieser Klasse überhaupt eine Chance zu haben, müssten wir in meinen Augen drei gestandene Zweitliga-Spielerinnen verpflichten.

Sie haben bereits von der finanziellen Belastung gesprochen. Würde ein Aufstieg der Frauen irgendwo zu Lasten des Aldekerker Männer-Handballs gehen ?

Nellessen Da müssen sich unsere Männer keine Sorgen machen. Die jeweiligen Etats sind klar abgesteckt. Und wir nehmen in gar keinem Fall etwas aus dem einen Topf, um damit den anderen auffüllen zu können.

Noch ein Wort zum Corona-Virus. Befürchten Sie Auswirkungen für den TV Aldekerk ? Finden beispielsweise Meisterschaftsspiele demnächst vor leeren Rängen in der Vogteihalle statt ?