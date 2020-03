Vereine und Verbände : Experten für Gesundheit und Bewegung

Die Gartenzaun-Choreografie beherrschen die angehenden Übungsleiter schon einmal in Perfektion. Foto: Heinz Spütz

Geldern 17 Frauen und Männer lassen sich im Gelderner „Dein Sporthaus“ zum Breitensport-Übungsleiter ausbilden.

Der Kreissportbund legt seit jeher großen Wert auf eine fundierte Ausbildung. Aktuell treffen sich im Gelderner „Dein Sporthaus“ wieder 17 Frauen und Männer, die in der Regel in ihren Vereinen ehrenamtlich tätig sind und ihr Wissen und Können auf den neuesten Stand bringen möchten. Sportwissenschaftler Christoph Kirstein leitet den Kursus und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Sachen Fortbildung mit. Sobald die Teilnehmer die Prüfung absolviert haben, sind sie im Besitz der Übungsleiter-C-Lizenz für den Breitensport.