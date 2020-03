Fußball : Sportfreunde Broekhuysen II lassen schon wieder Federn

Gelderland (for) Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Da die Partie in Weeze abgesagt wurde, konnte Tabellenführer SV Veert in aller Ruhe die Ergebnisse der Konkurrenz abwarten. Während Verfolger Sportfreunde Broekhuysen einmal mehr zwei wertvolle Punkte verschenkte, melden sich die Reserve des TSV Wachtendonk-Wankum und Viktoria Winnekendonk im Aufstiegsrennen zurück.

Von Paul Foreman

Viktoria Winnekendonk – Germania Wemb 6:1 (1:0). Wieder einmal drehte Winnekendonk nach der Pause so richtig auf und schoss einen hohen Sieg heraus. „In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Chancen genutzt und verdient gewonnen“, fasste Viktoria-Trainer Sebastian Steinhauer zusammen. Jonas Meier, Jan Hegmanns und jeweils zweifach Sebastian Müller und Kai Roosen trafen für den Gastgeber; Jannik Marliani erzielte den Wember Ehrentreffer.

FC Aldekerk II – DJK Labbeck-Uedemerbruch 1:0 (0:0). Marcel Haffmanns sorgte mit seinem Tor für große Erleichterung in Reihen des Drittletzten. „Wir haben verdient gewonnen, hätten den Sack aber früher zumachen können“, sagte Trainer Sebastian Süselbeck.

Grün-Weiß Vernum II – SV Sevelen II 2:1 (0:0). Hauptsache gewonnen. „Es war kein gutes Spiel“, gab Vernums Trainer Dirk Jung zu. Andreas van de Laak und Simon Hückelhofen brachten den Gastgeber nach der Pause 2:0 in Führung. Tobias Winkler gelang nur noch der Anschlusstreffer. „Wir standen uns selbst im Weg“, meinte Sevelens Trainer Martin Winkler.

Sportfreunde Broekhuysen II – Viktoria Winnekendonk II 1:1 (1:0). Ein frühes und ein spätes Tor prägten die Partie zwischen dem Tabellenzweiten aus Broekhuysen und dem Abstiegskandidaten aus Winnekendonk. Andreas Janhsen brachte die Hausherren schon in der ersten Minute in Führung. „Wir hatten anschließend genug Chancen, treffen aber das Tor nicht“, berichtete Sportfreunde-Trainer Carsten Schaap. In der Schlussphase gab’s einen Strafstoß für die Gäste, den Lukas Drissen verwandelte. „Der Punkt ist hochverdient. Wir haben kämpferisch und auch spielerisch eine sehr gute Leistung gezeigt“, lobte Viktoria-Trainer Timo Heeks.

SV Walbeck II – DJK Twisteden II 2:2 (1:1). Beide Mannschaften lieferten sich ein kampfbetontes Duell, das mit einem gerechten Unentschieden endete. „Die Einstellung hat gestimmt, aber momentan haben wir nicht die spielerischen Mittel, um solche Spiele zu gewinnen“, sagte DJK-Trainer Andre Elbers. Sven Schrörs und Pawel Wilk brachten die Gäste zweimal in Führung; Felix Valentin und Tobias Dercks glichen für Walbeck aus.

TSV Nieukerk II – Concordia Goch 6:2 (3:1). „Die ersten 20 Minuten waren wir unterirdisch. Dann sind wir aber ins Spiel gekommen und haben verdient gewonnen“, sagte Nieukerks Coach Alexander Gubbels. Sven Dickopf (2), Johannes Peschers, Dominik Heyer, Daniel Kleinmanns und David Meyers schossen den TSV-Sieg heraus, für Concordia waren Jan Hinnemann und Peter Küppers erfolgreich. „Individuelle Fehler und mangelnde Chancenverwertung brechen uns momentan das Genick“, sagte Gochs Trainer Dirk Ernesti.