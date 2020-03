Motorsport : Issumer Quad-Legende auf Titeljagd

Issum Ralf Hoormann, einst Vizeweltmeister im Seitenwagen-Motocross, startet als Champion in die „Cross Country“-Serie

Hoormann hatte seinen ersten großen Titel bereits vor 35 Jahren als Beifahrer im Seitenwagen-Motocross errungen. Seinerzeit bewies er als Mitglied der Bundeswehr-Sportkompanie das nötige Stehvermögen und durfte sich mit Walter Netterscheid als Deutscher Meister feiern lassen. Es folgten zwei weitere nationale Titel. Mit Platz vier in der Weltmeisterschaft 1986 hatte das Duo endgültig den Anschluss an die Weltspitze hergestellt. Zwei Jahre später krönten die beiden Crosser der Extraklasse ihre außergewöhnliche Karriere mit dem Gewinn der Vize-Weltmeisterschaft.

Deutsche Cross-Country-Meisterschaft Die Renn-Serie geht in Triptis, Walldorf, Venusberg, Goldbach, Mühlhausen, Schefflenz und Bühlertann über die Bühne. Die Rennen dauern 90 Minuten. Der Issumer Ralf Hoormann startet in der Klasse „XC Quad Senior“ für Fahrerinnen und Fahrer ab 40 Jahren.

Ausgerechnet ein Trainingsunfall mit einem Solomotorrad sollte den Issumer vorerst ausbremsen. Ralf Hoormann bemerkte die zwei angeknacksten Lendenwirbel erst, als die Schmerzen bei der Turnerei im Seitenwagen einfach nicht nachlassen wollten. Er verabschiedete sich mit viel Wehmut vom Posten des „Schmiermaxen“, um selbst den Gasgriff in die Hand zu nehmen. Hoormann stieg ab 1992 auf das vierrädrige Quad um. Und ein Mann von Weltklasse-Format macht nun einmal keine halbe Sachen. Als Sportler und Organisator sollte er die Quad-Motocross-Szene in Deutschland wesentlich prägen. Bei einem Abstecher in den Enduro-Sport, in dem es im Gelände ordentlich zur Sache geht, durfte sich der Ausnahmekönner im Alter von damals bereits 44 Jahren ein weiteres Mal als Champion feiern lassen.