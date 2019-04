Fußball : Union Wetten verliert das rettende Ufer aus den Augen

Union Wetten (weiße Trikots) muss sich langsam aber sicher mit dem Gang in die Kreisliga B anfreunden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Per Feldberg und Sven van Bühren

Von Per Feldberg und Sven van Bühren

Gelderland Die Chancen des SV Union Wetten auf den Klassenerhalt werden immer geringer. Mit der 1:4-Heimniederlage gegen Grün-Weiß Vernum musste der Abstiegskandidat den nächsten Rückschlag hinnehmen. Hingegen steuert die Reserve des SV Straelen unbeirrt in Richtung Bezirksliga. Beim Verfolger Alemannia Pfalzdorf behauptete sich der Tabellenzweite mit 3:1.

SV Union Wetten – SV Grün-Weiss Vernum 1:4 (0:2). Die Union war einmal mehr chancenlos. Johannes Terhorst (30.) und Christoph Dickmans (40.) machten den Anfang und brachten Vernum verdient mit 2:0 in Führung. In der zweiten Hälfte konnte David Hundertmarck (74.) den Anschlusstreffer erzielen. Philipp Stutzinger (79.) und erneut Terhorst per Elfmeter (86.) sorgten für die Entscheidung zu Gunsten der Grün-Weißen.