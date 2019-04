Fußball : Im Schwalbenflug Richtung Oberliga

Mönchengladbach/Straelen Fußball-Regionalliga: Borussia Mönchengladbach II – SV Straelen 4:2 (1:1). So wird das nichts mit dem Klassenerhalt. Verteidiger Yodan Kim leitet mit einer überflüssigen Aktion die Niederlage ein. Neuling ist seit zehn Spielen sieglos.

Zwar hatte sich der Neuling eine Halbzeit lang vor der durchaus beachtlichen Kulisse von rund 500 Zuschauern – darunter viele mitgereiste Anhänger aus Straelen – respektabel aus der Affäre gezogen und den Aufwärtstrend vom Bonn-Spiel bestätigt. Doch unmittelbar nach dem Seitenwechsel ereignete sich die Schlüsselszene, in der die Weichen wieder in Richtung Talfahrt gestellt wurden. Hauptdarsteller war Außenverteidiger Yodan Kim, der sich in der 47. Minute beim Stand von 1:1 zu einer Flugeinlage in Höhe des gegnerischen Strafraum hinreißen ließ. Damit erwies der Koreaner seiner Mannschaft einen Bärendienst, weil a) Schiedsrichter Philipp Hüwe nicht auf die Schwalbe hereinfiel und b) Kim sich wegen eines absichtlichen Handspiels in der ersten Hälfte bereits die Gelbe Karte eingehandelt hatte. Die Folge: Gelb-Rot. Wie schon bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SC Verl musste der SV Straelen fast eine Halbzeit lang in Unterzahl bestreiten. „Diese Szene war gegen eine so spielstarke Mannschaft wie Borussia der Genickbruch. Ich bin mir sicher, dass wir ansonsten nicht verloren hätten“, meinte Trainerin Inka Grings anschließend und nahm Kim gleichzeitig in Schutz. „Yodan ist ein feiner Junge, über den ich jetzt nicht den Stab breche. Er hat sofort zugegeben, dass es sich um eine Schwalbe gehandelt hat. Er ist davon ausgegangen, dass der Gladbacher Verteidiger das Bein ausfährt und ist zu früh abgehoben.“