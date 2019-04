Volleyball : Vizemeister VC Eintracht verliert zum Saisonabschluss

Geldern (dka) Volleyball-Regionalliga der Frauen: SC 99 Düsseldorf – VC Eintracht Geldern 3:0 (25:22, 27:25, 25:17). Vizemeister VC Eintracht Geldern hat sich zum Abschluss der erfolgreichen Regionalliga-Saison noch einmal geschlagen geben müssen. Beim SC 99 Düsseldorf mussten die Geldernerinnen ohne Mannschaftsführerin Lisa Harmsen und Libera Nicole Gey antreten.

Zuspielerin Alina Verheyen ging angeschlagen in die Partie. Somit gab Eintracht-Trainer Steffen Bertram in erster Linie den Spielerinnen eine Chance, die in der abgelaufenen Saison wenig auf dem Feld gestanden hatten. Unter anderen waren drei Talente aus den Reserveteams mit von der Partie.