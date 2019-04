Fußball : Fünfte Niederlage in Folge: GW Vernum II auf Abstiegsplatz

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 3: Sportfreunde Broekhuysen II – FC Aldekerk II 4:0 (4:0). Nach zwei Niederlagen in Folge präsentierten sich die Sportfreunde stark verbessert. Folgerichtig gelang ein klarer und verdienter Sieg gegen Aldekerk.

SV Herongen II – SV Issum 0:0 . Trotz der Nullnummer schiebt sich Herongen in der Tabelle wieder langsam nach vorne. „Issum hatte mehr Spielanteile, aber kaum große Chancen. Das 0:0 ist gerecht“, resümierte Herongens Trainer Reimund Röös. Issum hält mit dem Unentschieden zwar den Verfolger auf Distanz, hätte aber natürlich gerne noch mehr aus der Partie rausgeholt. Jedoch bissen sich die Gäste an der gegnerischen Abwehr die Zähne aus. „Nicht unser Wunschergebnis, aber wir können damit leben“, sagte Issums Trainer Tim Knies.

Grün-Weiß Vernum II – Kevelaerer SV II 1:5 (1:2) . Die Gäste feierten einen glanzlosen Erfolg. „Das Ergebnis täuscht, das war einer der schlechtesten Spiele, die ich dieses Jahr gesehen habe“, meinte Kevelaers Trainer Tobias Häntsch. Vor der Pause trafen Henning Mülders und Enes Yaman für die KSV-Reserve, für Vernum hatte Phillip Boere den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. In der Schlussphase erhöhten Marvin Gisberts, Andre Wünsche und Johannes Winthuis. Vernum bleibt in der Rückrunde sieglos und fiel erstmals wieder auf einen Abstiegsplatz zurück.

TSV Wachtendonk-Wankum II – DJK Twisteden II 5:0 (1:0). Wachtendonk erledigte seine Pflichtaufgabe souverän und bleibt damit Spitzenreiter TSV Nieukerk auf den Fersen. Christoph Tekath erzielte kurz vor der Pause den Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit dominierte der Tabellenzweite. Christoph Tekath mit zwei weiteren Toren und Chris Horstmann (2) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte TSV-Trainer Dieter Nisters.