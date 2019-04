Vereine und Verbände : Fitness-Kurse in Wachtendonk

Fitness-Kurse in Wachtendonk

Wachtendonk (RP) Der TSV Wachtendonk-Wankum geht mit der Zeit und hat eine neue Abteilung namens „Fitness und Gesundheit“ ins Leben gerufen. Zum umfangreichen Angebot gehören zwei neue Fitness-Kurse, die jeweils im Mai starten.

„Lifestyle Sport“: mit nachhaltigen Bewegungsübungen sollen Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft und Flexibilität bis ins hohe Alter hinein gefördert und gestärkt werden. Diese Gruppe richtet sich an alle interessierten Frauen und Männer, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Der Kursus findet unter Leitung von Gabriele Ringpfeil jeweils freitags von 9.15 bis 10.15 Uhr ebenfalls im Sportpark Laerheide statt. Interessenten erhalten unter Tel. 02836-85470 in der Geschäftsstelle des TSV Wa.-Wa. (Mo. bis Mi. 10 bis 13 Uhr, Do. 16 bis 19 Uhr) ausführliche Infos über das Kursangebot.