Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze ist an der Römerstraße chancenlos

Straelen Fußball-Bezirksligist SV Straelen II ist von Beginn an drückend überlegen und gewinnt auch in der Höhe verdient mit 6:0. Drei Tore von Peter Okafor.

Der Straelener Reserve gelang hingegen mit dem Kantersieg ein kleiner Befreiungsschlag. Bilal Lekesiz war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Die Spieler haben das umgesetzt, was ich gerne sehen möchte und sich am Ende dafür auch belohnt“, sagte der Straelener Coach. Das klare Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider. Der Gastgeber war von Beginn an besser und ging nach 16 Minuten durch Peter Okafor, der sich mit einer schönen Einzelleistung durch die Weezer Abwehr tankte, in Führung. Der Torjäger war in der 33. Minute Wegbereiter. Sein Zuspiel auf Niek Munsters vollendete dieser zur 2:0-Führung. Den Gästen aus Weeze fehlte im weiteren Spielverlauf die Durchschlagskraft nach vorne, um für Gefahr sorgen zu können. Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahmen sich die Straelener eine kleine Auszeit, die Peter Okafor mit dem 3:0 in der 59. Minute aber beendete. Angesichts der Kräfteverhältnisse war dieses Tor die Vorentscheidung. Die Weezer Offensivbemühungen hielten sich in überschaubaren Grenzen.