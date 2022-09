Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : TSV Weeze II weiter ohne Punkt

Kreis Kleve Das Schlusslicht verliert 0:3 gegen den SV Nütterden. Spitzenreiter Uedemer SV gewinnt 8:0 beim BV Sturm Wissel. Die Neulinge SGE Bedburg-Hau II und Viktoria Winnekendonk sind weiter ungeschlagen.

BV Sturm Wissel – Uedemer SV 0:8 (0:2): Simon Trappe (19.) und Maik Hemmers (45.+1) sorgten vor der Halbzeit bereits für die Vorentscheidung. Lukas Rix (46.), Maik Hemmers (48.), Tom Ebbing (60.), Tim Kerkmann (70., 72.) und Lukas Broek­mann (86.) erzielten die restlichen Tore für den USV. „Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung“, sagte der Uedemer Trainer Martin Würzler.

Erinnerung an den Besuch im Jahr 1990 : Als die Queen in Weeze war

SV Walbeck – Arminia Kapellen-Hamb 1:1 (0:0): Der Walbecker Trainer André Birker ärgerte sich nach dem Derby über das Remis. „Wir haben uns heute dumm angestellt und den Sack einfach nicht frühzeitig zugemacht“, sagt er. Maurice Koppers (62.) brachte den Gastgeber in Führung. Ab der 82. Minute war das Team nach einer Gelb-Roten Karte für Hubertus Arians in Unterzahl. Dominik Bollen (90.+2) sicherte den Gästen in der Nachspielzeit mit seinem Tor noch einen Punkt. „Das Remis war am Ende vielleicht etwas glücklich, aber auch nicht ganz unverdient“, sagte Arminia-Coach Marcel Lemmen.