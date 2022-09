Dritte Handball-Liga der Frauen : Hauptsache gewonnen: ATV-Frauen erwischen holprigen Start

Kerken Erst mit einem starken Zwischenspurt nach der Pause zurrt Zweitliga-Absteiger TV Aldekerk das 24:21 gegen Neuling Treudeutsch Lank fest.

Unter dem Strich zählen nur die beiden Punkte. Die Handballerinnen des Drittligisten TV Aldekerk kamen am Samstagabend in der heimischen Vogteihalle etwas holprig aus den Startlöchern und mühten sich zu einem 24:21 (11:11) gegen Treudeutsch Lank. Dabei leistete der Aufsteiger aus Meerbusch mehr Gegenwehr, als die Grün-Weißen im Vorfeld erwartet hatten.

Vor dem Anpfiff hatte Lanks Trainer Jurek Tomasik noch auf das schwere Auftaktprogramm seiner Mannschaft hingewiesen. Der Neuling bekommt es direkt mit den vier vermeintlichen Schwergewichten der Liga zu tun. „Wir müssen mit Spaß spielen und das Beste daraus machen“, sagte er. In der Vogteihalle hatten die Gäste in jedem Fall schon einmal Spaß daran, den Gastgeberinnen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Tomasik hatte seine Mannschaft taktisch gut eingestellt, ließ aus einer sattelfesten Abwehr heraus agieren, die sich außerdem auf gute Torhüterinnen verlassen konnte. Im Angriff spielte Lank geduldig, nahm das Tempo bewusst heraus und wartete auf Chancen.

Das war weder für die Zuschauer besonders attraktiv noch reichte es zum Sieg. Doch langte es für Verunsicherung beim TV Aldekerk. „Wir haben bei weitem nicht das gezeigt, was ich nach der guten Vorbereitung von meiner Mannschaft erwarten durfte“, sagte ATV-Coach René Baude nach dem Abpfiff. Zwar übernahm sein Team in der gut gefüllten Halle nach zehn Minuten mit dem Treffer zum 4:3 die Führung. Doch schafften es die Grün-Weißen in der Folgezeit nicht, den Aufsteiger deutlich auf Distanz zu bringen. Der favorisierte Zweitliga-Absteiger hatte durchaus Vorteile. Doch technische Fehler und eine schlechte Quote im Abschluss machten dem ATV zu schaffen.