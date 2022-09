Überraschungsmannschaft : Vier Punkte sind schon mal im Sack

Marcel Görden (am Ball) hatte auch im Sauerland etliche starke Aktionen am Kreis. Foto: Heinz Spütz

Kerken Dritte Handball-Liga: Neuling TV Aldekerk sorgt mit einem 31:29 bei den SGSH Dragons im sauerländischen Halver für den nächsten Paukenschlag. Über weite Strecken lieferte die Mannschaft eine begeisternde und fehlerfreie Vorstellung.

Wer hätte das gedacht? Aufsteiger TV Aldekerk macht zum Saisonstart in der Dritten Handball-Liga gleich einmal als Überraschungsmannschaft von sich reden. Nach dem 30:27 gegen LIT 1912 II gelang am Samstag ein bemerkenswert abgeklärter Auftritt in der Fremde. Die Grün-Weißen legten im Sauerland mit einem 31:29 (18:13) bei den SGSH Dragons nach. Aktuell ist der TV Aldekerk Tabellendritter – da darf ruhig einmal zur Schere gegriffen werden. „Der Saionstart ist überragend. Wir haben alle momentan einfach nur mega Spaß“, sagte Spielertrainer Tim Gentges.

Einmal mehr wurde deutlich, dass das Team seine große Stärke aus dem Kollektiv zieht und der Liga-Neuling dabei von seiner Kaderbreite profitiert. In jeder Partie kann ein anderer Spieler herausstechen – das macht diese Mannschaft für jeden Gegner gefährlich und unberechenbar.

Info Thomas Plhak steuert neun Treffer bei TV Aldekerk: Keutmann, Schoemackers, van Hall – Plhak (9/5), Julian Mumme (6), Görden (3), Küsters (3), Rutten (3), Tebyl (3), Gentges (2), Hansen (1), Linden (1), Jonas Mumme, Grützner.

Das nächste Spiel Am kommenden Samstag, 17. September, ist ab 18 Uhr der ASV Hamm-Westfalen II in der Vogteihalle zu Gast.

Dabei sprach in der Sporthalle in Halver zunächst nichts für eine Überraschung. Den Start verschliefen die Gäste vom Niederrhein komplett. Nach zwei Minuten lagt der ATV mit 0:3 zurück, nach fünf Minuten mit 2:5. Das Trainer-Duo Tim Gentges und Frank Fünders war frühzeitig gefordert. Die entsprechenden Anweisungen ließen nicht lange auf sich warten. „Jeder Spieler hat nach dem schnellen Rückstand das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben als System funktioniert“, so Gentges. Nach zwei Treffern von Thomas Plhak und einer deutlich verbesserten Abwehrleistung führte der Aufsteiger plötzlich mit 10:8 (15.). Dragons-Coach Maciej Dmytruszynsk eilte zum Zeitnehmertisch, um wieder Struktur in seine Mannschaft zu bringen.

Diese Maßnahme fruchtete nicht. Der ATV lieferte in der Phase vor der Pause eine nahezu fehlerfreie Vorstellung. Alle Rädchen griffen inein­ander. Und Paul Keutmann stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass er zu den besten Torhütern der Liga gehört. Der Turnverein konnte sich weiter absetzen und mit einem Fünf-Tore-Vorsprung (18:13) in die Kabine gehen.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte wirkte der TV Aldekerk wie aufgedreht. Mit drei Toren in Folge baute der Neuling seinen Vorsprung aus.Als Thomas Plhak mit dem siebten seiner insgesamt neun Tore zum 23:15 traf (38.), nahm der Auswärtssieg konkrete Gestalt an. „Uns war klar, dass Schalksmühle noch mal zurückkommen würde. Das haben wir in der Halbzeitpause angesprochen. Dafür ist die Qualität dieser Mannschaft einfach zu hoch“, sagte Gentges.

Der Experte sollte Recht behalten. Zwölf Minuten vor dem Abpfiff war der Aldekerker Vorsprung bis auf vier Tore geschmolzen. In der kritischen und vor allem hektischen Schlussphase mit zahlreichen Zeitstrafen für beide Mannschaften zeigte sich die Gentges-Truppe von ihrer nervenstarken Seite. 43 Sekunden vor dem Ende machte Fabian Küsters mit dem umjubelten Treffer zum 31:28 den Deckel drauf. Das Gegentor auf der anderen Seite hatte kurz vor dem Abpfiff nur noch statistischen Wert.