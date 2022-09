Partie gegen TV Angermund : Geistenbecker Heimspieldebüt mit ungewohnter Anstoßzeit

Thomas Laßeur, Trainer des TV Geistenbeck. Foto: Tom Ostermann

Handball-Oberliga Der TV Geistenbeck empfängt den TV Angermund in der Oberliga ungewohnt erst am Sonntag. Der Grund ist ein größeres Rahmenprogramm um den Heimauftakt. Trainer Thomas Laßeur sagt, wie der TVG die Partie gewinnen kann.

Eigentlich trägt der TV Geistenbeck seine Heimspiele im Normalfall Samstagsabends aus. Doch die erste Partie der neuen Saison in eigener Halle wird erst am Sonntagnachmittag angepfiffen. Denn zum Heimstart haben die Geistenbecker ein Handball-Event geplant: Die dritte Mannschaft eröffnet den Reigen gegen den TV Oppum III, dann folgt das Landesliga-Derby der Zweitvertretung gegen den HSV Rheydt, bis dann die „Erste“ den TV Angermund in der Oberliga empfängt.

Während sich Geistenbeck am ersten Spieltag dank einer Steigerung im zweiten Spielabschnitt in Oppum ein 30:30-Unentschieden erkämpfte, kam Angermund gegen Aufsteiger TSV Kaldenkirchen mit 21:32 mächtig unter die Räder. Bevor der Fokus auf die Partie gegen Angermund liegt, war die Geistenbecker Mannschaft am Freitagabend noch auf der Hochzeit ihres Mannschaftskollegen Robin Hettrich eingeladen.

Angermund stellt eine neuformierte Mannschaft und ist noch in der Entwicklung, allerdings musste der TV in der letzten Woche auch noch auf einige coronainfizierte Spieler verzichten, die unter Umständen am Sonntag aber wieder mit von der Partie sein könnten. „Wegen der hohen Niederlage gegen Kaldenkirchen dürfen wir Angermund keinesfalls unterschätzen“, warnt der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Es ist unsere Pflicht, hochkonzentriert an diese Aufgabe heranzugehen. Für uns ist es wichtig, gerade zu Hause die Punkte einzufahren, um so schnell wie möglich den Abstiegsgefahren zu entgehen.“

Die Hausherren sollten gewarnt sein, verloren sie doch letzte Saison mit 27:29 in Angermund, revanchierten sich dann im Rückspiel allerdings auch mit einem 30:19-Kantersieg.