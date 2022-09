Fußball-Regionalliga : 0:2 – aber die Lage ist nicht aussichtslos

Youngster Ken Mata (am Ball) hätte dem Spiel in der 34. Minute eine andere Richtung geben können. Foto: Heinz Spütz

Ahlen/Straelen Der SV Straelen kassierte zwar am Freitagabend bei Rot Weiss Ahlen Niederlage Nummer acht. Doch der neue Trainer Bekim Kastrati vertraut auf ein System, das in der Vergangenheit die größten Erfolge beschert hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

Liebe Freunde des Fußball-Regionalligisten SV Straelen. Sicherlich gab’s am Freitagabend im achten Spiel die achte Niederlage – die Mannschaft hatte mit 0:2 (0:0) bei Rot Weiss Ahlen das Nachsehen. Doch am achten Spieltag ist noch niemand abgestiegen. Trotz der insgesamt enttäuschenden Vorstellung waren einige Lichtblicke erkennbar, die nicht unerwähnt bleiben sollten und darauf hindeuten, dass die Lage des Tabellenletzten alles andere als aussichtslos ist.

Nummer eins: Der neue Trainer Bekim Kastrati, der erst am Donnerstag seinen Vertrag unterzeichnet hatte, kann natürlich keine Wunderdinge bewirken. Doch ganz offensichtlich favorisiert er das System, unter dem der SV Straelen in der Vergangenheit unter Regie des Duos Stephan Houben und Khaled Daftari seine größten Erfolge gefeiert hat: 4-2-3-1. Das kann funktionieren, wenn die Neuzugänge Serhat Koruk (fehlte in Ahlen wegen einer Mandelentzündung) und Philipp Kenan Dünnwald (Spielgenehmigung lag noch nicht vor) in Zukunft ihren Auftrag erfüllen: Tore schießen.

Info Die Statistik zum Spiel des SV Straelen Rot Weiss Ahlen: Brüseke – Borgmann, Marino, Reithmeir, Bulut (27. Sezer), Dej, Holldack (88. Gueye), Pihl, Skoda, Twardzik, Özkara (73. Marzullo).

SV Straelen: Paris – Brodersen-Salvador, Päffgen, Refai, Miyamoto – Cirillo, Fionouke (69. J. Munsters) – Heller, Vicario, Mata (85. Maria) – Harouz (69. Yamada). Tore: 1:0 (51.) Jannik Borgmann, 2:0 (62.) Hakan Sezer. Zuschauer: 400.

Schiedsrichter: Tobias Severins (Rheda-Wiedenbrück).

Nummer zwei: Zu diesem System gehören zwei starke Flügelspieler. Hat der SV Straelen. Neuzugang Marcel Heller, ebenfalls erst am Donnerstag verpflichtet, fehlte zwar naturgemäß noch etwas die Bindung zum Spiel. Doch mit seinem jungen Pendant Ken Mata sorgte der Ex-Bundesligaprofi für die gefährlichste Szene des SV Straelen im gesamten Spiel. In der 34. Minute irrte der Ahlener Torhüter Robin Brüseke nach einer Heller-Flanke durch den eigenen Strafraum. Der Ball landete bei Mata, der aber irgendwie nicht die Lücke in Richtung leeres Tor fand und zu lange mit dem Abschluss zögerte. Das hätte das 1:0 für die Gäste sein können, das dem Spiel garantiert eine völlig andere Richtung gegeben hätte. Tipp: Heller und Mata sollten sich einigen, wer welchen Flügel besetzt. Positionswechsel sind nichts für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt.

Nummer drei: Erforderlich ist eine starke Zentrale im Mittelfeld. Wenn das Selbstvertrauen erst einmal wieder da ist, hat Jaron Vicario allemal das Zeug zu einem sehr guten Spielmacher. Auch Marco Cirillo hatte dahinter im defensiven Mittelfeld einige gelungene Szenen und ließ sein Potenzial erkennen.

Nummer vier: Leonel Brodersen-Salvador hatte endlich einmal einen Platz in der Startformation und zeigte mit einer weit mehr als nur soliden Vorstellung, dass er diesen auch verdient hat. Der Rechtsverteidiger ist ein Kämpferherz und krempelt die Ärmel hoch – so avancierte er in der abgelaufenen Saison zum Publikumsliebling beim Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier.

Nummer fünf: Der SV Straelen hat noch einen exzellenten Fußballer in der Hinterhand, der im Werse­stadion passen musste. Jannik Stevens kann glücklicherweise die beiden Positionen besetzen, auf denen zwei Gästespieler das Regionalliga-Niveau vermissen ließen. Manasse Fionouke mag im defensiven Mittelfeld ein unangenehmer Gegenspieler sein. Aber der Ball zählt nun einmal nicht zu seinem Freundeskreis. Und Toshiaki Miyamoto als Linksverteidiger – im kommenden Kellerduell bei Wattenscheid 09 besser nicht.

Zum Spiel: Der SV Straelen verlor zum einen deshalb, weil er vor der Pause gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner den Führungstreffer versäumte. Neben der eingangs geschilderten Szene hätte zuvor in der 20. Minute Said Harouz der Nummer 9 auf seinem Trikot gerecht werden können. Doch nach einem sehenswerten Dribbling verzog er in Höhe der Strafraumgrenze den Abschluss völlig.