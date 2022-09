Handball-Regionalliga der Frauen : Der TV Aldekerk II gibt sich als Meister die Ehre

Diese Mannschaft startet als amtierender Meister in die Regionalliga-Saison: Co-Trainerin Sinje Weisz, Fenna Muilenberg, Jana Hunzelder, Tine Hinz, Annika Kohs, Christina Zey, Yvonne Finken, Lea Bleckmann, Merit Eggeling, Nele Rottwinkel, Lynn Tillmann, Trainerin Melanie Lorenz, Sponsor Tobias Kegelmann (oben v.l.), Jule Ripkens, Emily Heieck, Lya Stolzenberg, Enja Fritz, Sonja Stahlberg, Leonie Röskes, Hannah Floeth, Kristina Kohs, Lena Willemsen (unten v.l.). Foto: TV Aldekerk

Kerken Trainerin Melanie Lorenz möchte mit ihrer Mannschaft erneut eine gute Rolle spielen. Zum Saisonstart sind die Grün-Weißen in Essen gefordert.

Für die Handballerinnen des TV Aldekerk II lief die vergangene Saison mehr als erfolgreich. Die junge Mannschaft, gespickt mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs, konnte sich in ihrer zweiten Spielzeit in der Regionalliga Nordrhein beweisen und zur Krönung den Meistertitel erringen.

Auf den Aufstieg in die Dritte Liga West musste das Team allerdings verzichten und dem Tabellenzweiten Treudeutsch Lank den Vortritt lassen. Der Grund ist bekannt: Nach dem Abstieg aus der Zweiten Bundesliga vertritt künftig die erste Aldekerker Mannschaft die Grün-Weißen in Liga drei.

Dennoch ist das Team des amtierenden Meisters weiterhin hochmotiviert und will die Leistung aus dem Vorjahr bestätigen. „Nach der überragenden Vorsaison können wir mit viel Selbstvertrauen ins Rennen gehen“, sagt Melanie Lorenz. „Unser Ziel ist in jedem Fall das obere Mittelfeld mit Tuchfühlung zur Spitzengruppe.“ Die neue Trainerin tritt die Nachfolge von Rene Baude an, der wiederum zum Coach der Ersten befördert worden ist.