Fußball-Bezirksliga : 1. FC Kleve II verlässt die Abstiegsplätze

Kerken Die Mannschaft von Trainer Marco Schacht gewinnt 1:0 beim FC Aldekerk, der nach der vierten Niederlage in Folge auf den drittletzten Rang zurückgefallen ist.

Den besseren Start in die Partie erwischte der FC Aldekerk. Routinier Lukas Wichert im Klever Tor hatte gleich mehrfach die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Nach einer halben Stunde jubelten jedoch die Gäste. Ein langer Ball von Niklas Albers landete bei Rechtsaußen Patrick Janssen, der Aldekerks Keeper Andre Holtmanns mit einer Bogenlampe zum 1:0 überwand. „Danach hatten wir das Spiel eigentlich im Griff, Aldekerk wurde nur noch bei Standards gefährlich“, sagte Marco Schacht. Das vorentscheidende 2:0 wollte seinem Team jedoch nicht gelingen. „Wir hatten zahlreiche Chancen, um den Sack zuzumachen. Da fehlte uns ein wenig die Ruhe und Cleverness im letzten Drittel. Am Ende freuen wir uns über einen Arbeitssieg gegen einen direkten Konkurrenten“, so Schacht.

Sein Gegenüber Danny Thönes, war sichtlich enttäuscht und sprach von einer bitteren Niederlage. „Wir sind gut in die Partie gekommen, waren über 90 Minuten gleichwertig. Leider konnten wir unsere zwei, drei Riesenchancen in der Anfangsphase nicht nutzen“, sagte der Coach des FC Aldekerk. Auch eine Systemumstellung in der Halbzeitpause habe nicht den gewünschten Effekt gehabt, so Thönes. „Im zweiten Durchgang waren wir nicht mehr so effektiv nach vorne. Wir haben alles versucht, kämpferisch wie läuferisch alles reingeworfen. Doch es hat heute einfach nicht sein sollen.“