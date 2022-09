Das Spiel des Tages : „Dreckiger Sieg“ für SG Kessel/Ho-Ha

GW Vernum (grüne Trikots) vergab gegen die SG Kessel/Ho-Ha in der zweiten Halbzeit gute Chancen zum Ausgleich. Foto: Norbert Prümen

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A: Torwart Christian Auclair überragt beim 1:0 bei Grün-Weiß Vernum. Peter Bodden erzielt den entscheidenden Treffer für den Gast

Von Per Feldberg

Grün-Weiß Vernum hat sich in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern erst einmal im Mittelfeld der Tabelle einsortiert. Am Freitagabend verlor die Mannschaft die Heimpartie gegen die SG Kessel-Ho/Ha mit 0:1 (0:1) und hat nach sieben Spieltagen somit weiter zehn Punkte auf der Habenseite, während die SG nach ihrem dritten Saisonsieg nun zwölf Zähler aufweist.

Beide Teams mussten in Durchgang eins nicht nur gegen den Gegner, sondern auch gegen widrigste Wetterumstände ankämpfen. Strömender Regen ließ von der ersten Minute an keine spielerischen Elemente zu. Nach anfänglichem Abtasten kamen die Gäste besser in die Partie. Aus einem gut gestaffelten Defensivverbund heraus klappte das schnelle Umschaltspiel. Nach zwölf Minuten hatte die SG Kessel/Ho-Ha durch einen Kopfball von Peter Bodden, der das Tor verfehlte, die erste Chance.

Der Druck der Gäste nahm in der Folge zu, gelungene Offensivaktionen der Grün-Weißen gab es zunächst nicht. Nach 27 Minuten tauchte dann wie aus dem Nichts der Vernumer Philipp Stutzinger allein vor SG-Keeper Christian Au­clair auf, doch sein Heber ging knapp über das Tor. Im Gegenzug sorgte Peter Bodden (28.) nach einem Eckball per Kopf sehenswert für das 1:0 der SG. Vernum hatte kurz vor der Pause noch die große Gelegenheit zum Ausgleich, aber Stutzinger scheiterte an Auclair.

Nach der Pause agierte der Gastgeber viel konzentrierter und drängte mit aller Macht auf das 1:1, das eine mangelhafte Chancenverwertung und ein überragender Christian Auclair verhinderten. Aber auch der Vernumer Keeper Dave Statetzny war auf dem Posten, als er in der 60. Minute gegen Peter Bodden klärte. Glück hatte die SG in der Nachspielzeit, als der Schiedsrichter ein Foul an Marc Brouwers im Strafraum nicht ahndete.