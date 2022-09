Handball-Oberliga der Frauen : Der SV Straelen möchte erneut die Favoriten ärgern

Der Oberliga-Kader des SV Straelen: Zoé Daguhn, Trainer Thomas Floeth, Marie van Bebber, Theresa Mülders, Maike Ripkens, Laura Kohle, Co-Trainer Michael Terhoeven, Leonie Maes (hinten v.l.), Kathrin Janßen, Franziska Wiegmann, Anni Behr, Melanie Schumann, Lea Oppitz, Malin Delbeck, Mia Kurfürst und Anika Sewing (vorne v.l.). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Trotz einer insgesamt durchwachsenen Vorbereitung möchten die Grün-Gelben erneut eine gute Rolle spielen. Trainer Thomas Floeth kann auf einen Kader von 16 Spielerinnen zurückgreifen.

Mit einwöchiger Verspätung starten am Samstagabend die Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen in die neue Saison. Ab 18.30 Uhr treffen sie in der Sporthalle am Schulzentrum auf das Team der Eintracht aus Duisburg. Ein Gegner, den die Grün-Gelben in der vergangenen Spielzeit zweimal besiegen konnten. Schnee von gestern. „In den Testspielen und im Pokal haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Die Spielerinnen müssen sich steigern, wenn sie nach 60 Minuten nicht mit leeren Händen dastehen wollen. Ich denke aber, dass sie das auch selber wissen“, sagt SVS-Coach Thomas Floeth.

Der Kader der Blumenstädter ist auf 16 Spielerinnen angewachsen, wobei Noemie Stangenberg nach ihrem Achillessehnenriss erst in einigen Monaten aufs Parkett zurückkehren kann. Hinzugewonnen werden konnten Maike Ripkens aus den Reihen der zweiten Mannschaft und Anika Sewing, die nach einjähriger Auszeit wieder Lust auf Handball hat. Die wahrscheinlich wichtigste Personalie findet sich jedoch im Tor. Melanie Schumann konnte erfreulicherweise davon überzeugt werden, ihre Schuhe doch noch nicht an den sprichwörtlichen Nagel zu hängen. „Ansonsten hätten wir wahrscheinlich mit nur einer Torfrau in die Saison gehen müssen“, so Floeth.

Für die kommenden 26 Spieltage sieht er sein Team insgesamt gut aufgestellt. Das Ziel besteht darin, mit seiner überaus jungen Truppe den sechsten Tabellenplatz zu bestätigen und dem einen oder anderen Top-Team ordentlich auf die Füße zu treten. „Das Potenzial ist ohne Zweifel vorhanden, wir sollten es jedoch nach Möglichkeit auch regelmäßig abrufen“, sagt Straelens Trainer. Vor allem in Sachen Chancenverwertung gebe es noch reichlich Luft nach oben. Thomas Floeth: „Die Spielerinnen müssen konsequenter abschließen und gieriger werden. Wir lassen einfach zu viel liegen.“

Grundsätzlich möchten die Grün-Gelben an ihrem bewährten Erfolgsrezept festhalten: Aus einer kompakten Abwehr heraus soll es mit reichlich Tempo nach vorne gehen. Die Defensive zeigte sich zuletzt bereits in Meisterschaftsform, an einigen anderen Stellen befand sich hingegen noch etwas Sand im Getriebe. „Ab sofort gilt es. Es wird Zeit, dass wir endlich loslegen können“, sieht Thomas Floeth dem Saisonauftakt mit Spannung entgegen.

(terh)