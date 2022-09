Fußball-Landesliga : Bereits am dritten Spieltag ein Kellerduell

Sportfreunde-Spielertrainer Sebastian Clarke (am Ball) wird seiner Mannschaft am Sonntag wahrscheinlich wieder als Abwehrchef helfen. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Straelen/Kalkar Zwei Gegner, ein Ziel: Neuling Sportfreunde Broekhuysen und die SV Hönnepel-Niedermörmter wollen am Sonntag den ersten Saisonsieg einfahren.

Fußball-Landesligist Sportfreunde Broekhuysen hat einen überaus mäßigen Saisonstart erwischt. Nach zwei Spieltagen hat die Mannschaft von Coach Sebastian Clarke noch keinen Zähler eingefahren. Der Aufsteiger kickte gar nicht einmal so schlecht, doch es fehlte an der Kaltschnäuzigkeit. Zuletzt setzte es in Oberhausen eine 0:3-Niederlage gegen Arminia Klosterhardt. Es ist also Zeit für den ersten Zähler.

„Wir sind gegen Klosterhardt überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, wir haben auf dem Platz zu wenig Lautstärke und Stimmung gehabt. In der Bezirksliga konnten wir spielerisch vielleicht noch das eine oder andere wettmachen, weil wir überlegen waren. Aber in der Landesliga geht das nicht mehr, es braucht die Standardtugenden“, sagt Sebastian Clarke, dessen Team am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel auf die SV Hönnepel-Niedermörmter trifft, die bislang einen Punkt geholt hat.

Von einem Lokalderby will der Trainer der Sportfreunde aber nicht sprechen. „Wir haben bislang überhaupt keine Berührungspunkte gehabt, weil uns sportlich immer etwas trennte. Außerdem liegen die Vereine geographisch ja doch recht weit auseinander. Daher wäre es etwas hochgestochen, von einem Derby zu sprechen. Aber die Vorfreude ist dennoch groß“, so Clarke. Seine Akteure wollen nun unbedingt erstmals nach dem Aufstieg punkten. „Wir haben die Partie gegen Klosterhardt intensiv aufgearbeitet. So ist allen noch einmal ganz bewusst geworden, worauf es ankommt, damit wir in dieser Liga bestehen können“, sagt Sebastian Clarke, der am Wochenende nur auf Abwehrspieler Justin Theelen (Zerrung) verzichten muss. Der 37-Jährige trifft am Sonntag auf einen Ex-Lehrmeister. In der Saison 2011/12 war Clarke nämlich Kapitän beim SV Straelen, wo damals Thomas Geist an der Seitenlinie stand. Der Übungsleiter wirkt mittlerweile bei der SV Hö.-Nie. „In Broekhuysen wird seit Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Wir werden den Gegner sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Mannschaft hat Landesliga-Format. Wir werden es dort als junges Team nicht leicht haben“, sagt Thomas Geist im Vorfeld der Partie.

Auch er sieht wenig Derby-Charakter in der Begegnung. „In der Vorbereitung auf die Partie spielt das für uns keine Rolle. Hönnepel-Niedermörmter ist natürlich in alle Richtungen recht weit ab vom Schuss. Daher gibt es eigentlich kein klassisches Derby. Wenn wir eins haben, dann wäre das eher das Spiel gegen die SGE Bedburg-Hau“, sagt Geist.