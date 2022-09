Saisonstart nach Maß : SV Straelen nimmt nach der Pause richtig Fahrt auf

Straelen Handball-Oberliga der Frauen: Die Mannschaft um Trainer Thomas Floeth startet nach anfänglichen Problemen mit einem 28:16 gegen Eintracht Duisburg.

Der SV Straelen fand vor ebenso großer wie lautstarker Kulisse lange Zeit nicht richtig ins Spiel. „Zunächst hat das nötige Tempo in unseren Aktionen gefehlt“, sagte Trainer Thomas Floeth. Hinzu gesellten sich in Halbzeit eins sieben vergebene Hochkaräter. Die kampfstarken Gäste ließen sich deshalb auch nach einer zwischenzeitlichen Straelener 6:3-Führung (14. Minute) nicht abschütteln. Auch eine offensive 3:2:1-Deckung hatte zunächst nicht den erhofften Erfolg. „Wir jaben zwar mehrere Bälle abgefangen, aber daraus kein Kapital geschlagen“, so Floeth.

Nach Wiederanpfiff ging dann alles ganz schnell. Zu schnell für die Eintracht aus Duisburg. Deren Angriffsbemühungen zerschellten in schöner Regelmäßigkeit an der beweglichen und aggressiven Deckung der Gastgeberinnen. „Die Spielerinnen sind ins Laufen gekommen und haben vor allem in der Schlussphase sehr konzentriert abgeschlossen“, sagte Floeth. Über 17:11 zog der SV Straelen auf 22:14 davon und sorgte für klare Verhältnisse. Die Straelenerinnen ließen bis zum Schlusspfiff nicht locker, so dass am Ende ein überraschend deutlicher Erfolg zu Buche stand. Floeth: „Eine starke Teamleistung. Vor allem in der Abwehr. Darauf lässt sich aufbauen.“