Anmeldung für Kinder und Jugendliche : Herbstferien: Wunschwoche im Straelener Jugendzentrum

In den Herbstferien erwartet die Kinder und Jugendlichen viel Spaß im JuSt. Foto: Stadt Straelenn/Stadt Straelen

Straelen Das Team der städtischen Jugendarbeit hat zwei vollkommen unterschiedliche und auf die verschiedenen Altersgruppen zugeschnittene Programme zusammengestellt.

Die Herbstferien im Straelener Jugendzentrum (JuSt) werden bunt, spannend und abwechslungsreich. Das Team der städtischen Jugendarbeit hat zwei vollkommen unterschiedliche und auf die verschiedenen Altersgruppen zugeschnittene Programme zusammengestellt. Beide Angebote werden jeweils in der ersten und zweiten Woche der Herbstferien in zwei festen Gruppen durchgeführt, sodass interessierte Kinder und Jugendliche sich ihre „Wunschwoche“ aussuchen können.

Die „Ferienkiste“ richtet sich speziell an Jugendliche ab der 5. Klasse und startet um 14.30 Uhr im JuSt an der Marienstraße. Bis 19.30 Uhr haben die Jugendlichen in ihrer Altersgruppe neben gemeinsamem Spiel und Spaß die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops wie Bogenschießen, Schnitzen, Makramee, Manga und mehr teilzunehmen. Es gibt sowohl sportliche als auch kreative Aktionen, sodass für alle etwas dabei ist. Eine tolle Chance sich auszuprobieren und vielleicht ein neues Hobby zu entdecken. Die Anmeldung ist für Gruppe A vom 4. bis 7. Oktober und für Gruppe B vom 10. bis 14. Oktober möglich. Der Kostenbeitrag liegt bei fünf Euro.

Für die jüngeren Kinder im Grundschulalter wurde ein ganz besonderes Paket geschnürt. Für Gruppe A in der Woche vom 4. bis 7. Oktober oder für Gruppe B vom 10. bis 14. Oktober dreht sich im „Kinderferienspaß“ alles um das Thema „Abenteuer Wilder Westen“. Hier wird noch nicht zu viel verraten, aber die Kids können sich auf spannende Ferientage mit viel Spaß, Spiel und Action freuen. Auch hier betragen die Kosten für eine Ferienwoche fünf Euro.

Das Team des JuSt freut sich auf viele Anmeldungen und eine tolle gemeinsame Zeit. Das Anmeldeformular steht unter www.just-straelen.de zum Download bereit und kann im JuSt abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen werden. Gültig ist die Anmeldung dann, wenn das ausgefüllte Formular und der Kostenbeitrag vorliegen.

(RP)