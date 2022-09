XXIV. Internationaler Orgelherbst in Straelen : Weltstars an der Königin der Instrumente

Straelen Den Internationalen Straelener Orgelherbst eröffnet der junge amerikanische Virtuose Nathan Laube. David Timm aus Leipzig gestaltet das zweite Konzert. Mit dabei ist auch Zuzana Ferjencíková aus der Schweiz.

Der Königin der Instrumente widmet die Fördergesellschaft für Geistliche Musik in Straelen schon seit 1998 den Internationalen Straelener Orgelherbst. Auch für die 24. Auflage, die am 18. September beginnt, wurden wieder Musiker mit hohem internationalen Renommee gewonnen.

„Nicht nur in Fachkreisen ist der Internationale Straelener Orgelherbst längst eine Institution. Auch für diese Saison haben wir wieder fantastische Künstler verpflichten können“, schwärmt Otto M. Krämer, Künstlerischer Leiter des Festivals. Beginnen wird der XXIV. Internationale Orgelherbst in Straelen mit einem fulminanten Konzert des jungen amerikanischen Virtuosen Prof. Nathan Laube aus Rochester, New York/USA, einem der ganz großen Stars der Orgelszene. Erklingen werden Werke von Wagner (Tannhäuser-Ouvertüre), Franck (Grande Pièce Symphonique), Alain (2. Fantaisie) und die berühmte h-moll-Sonate von Liszt, von Nathan Laube eingerichtet für die Orgel. Dieses Konzert wird sicher zu einem herausragenden Erlebnis für die Orgel-Fans.

Prof. David Timm aus Leipzig gestaltet das zweite Konzert am Mittwoch. Seine Improvisationskunst, bekannte Stücke auf der Orgel jazzmäßig zu bearbeiten, gilt als legendär. So wird er Werke von Bach, Reger und auch eigene Bearbeitungen von Werken von Bach im Swing- und Samba-Stil präsentieren. Abschließen wird er mit Improvisationen über Zuhörerwünsche, welche explizit auch nicht-weltliche Musikthemen beinhalten dürfen.

Abschließen wird den Orgelherbst in diesem Jahr „die wunderbare Prof. Zuzana Ferjencíková aus Fribourg/Schweiz“, so Krämer. Mit Werken von Beethoven, Mozart, Liszt (Sinfonische Dichtung „Tasso“ in der Fassung von Jean Guillou) und einer eigenen Improvisation wird die frischernannte Professorin der Codarts University for Music in Rotterdam auf der herrlichen Straelener Orgel begeistern.