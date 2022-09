Fußball-Landesliga : Müller macht sich keine Sorgen

Wachtendonk Der Spielertrainer des TSV Wachtendonk-Wankum lobt nach dem 0:2 gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord die Einstellung seiner Mannschaft.

Knapp 100 Besucher sahen im Sportpark Laerheide von Beginn an eine Landesliga-Begegnung auf recht gutem Niveau. Der Gastgeber hatte etwas mehr vom Spiel, ohne allerdings in den ersten 45 Minuten für richtig Gefahr sorgen zu können. „Die meisten Flanken sind entweder beim gegnerischen Torhüter oder im Aus gelandet. Das war unser großes Problem“, so Müller.

In der 80. Minute lag ein weiteres Mal der Ausgleich in der Luft. Tobias Tatzel hatte abgezogen – der Sterkrader Keeper Johannes Pomorin schien bereits geschlagen. Doch im letzten Moment klärte ein Verteidiger auf der Linie. Kurz vor Schluss scheiterte noch einmal der eingewechselte Nikolas Dennesen um Haaresbreite. Es kam, wie es kommen musste. Der TSV Wachtendonk-Wankum warf mit dem Mut der Verzweiflung alles nach vorn. Der Gegner setzte in der Nachspielzeit zu einem letzten Konter an und traf in Person von Ali Al-Hakim zum 2:0-Endstand. Markus Müller: „Diesmal hat uns das nötige Glück gefehlt. Das kann im nächsten Spiel ganz anders aussehen.“