Fußball-Landesliga : Die Sportfreunde dürfen erstmals jubeln

Straelen Der Aufsteiger aus Broekhuysen steigert sich nach der Pause und feiert mit einem 2:0 gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter den ersten Saisonsieg. Die Gäste scheitern an der schlechten Chancenverwertung.

Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung auf der Sportanlage „Op den Bökel“ spürbar. Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen hat mit einem 2:0 (0:0) gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter am drittem Spieltag die ersten Punkte eingefahren. Wichtigste Erkenntnis: Die Mannschaft ist in der Fußball-Landesliga nicht chancenlos. Für die Gäste, die erst einen Punkt auf ihrem Konto haben und auf den vorletzten Platz zurückgefallen sind, ist hingegen damit der Fehlstart perfekt.

Dabei hatte zunächst nur wenig für einen Erfolg der Sportfreunde gesprochen. Die Gäste aus dem Nordkreis Kleve waren in der ersten Hälfte deutlich aktiver und griffen vor allem über die rechte Seite immer wieder gefährlich an. Vor allem Kapitän Marvin Hitzek stellte die Broekhuysener Abwehr vor einige Probleme. Seine scharfen Hereingaben fanden aber vor dem Tor keine Abnehmer. Die gelegentlichen Vorstöße der Gastgeber brachten hingegen wenig Gefahr. Der letzte Ball kam selten an. Wenn er seinen Adressaten erreichten, war die Fahne des Linienrichters oben. Nach einer halben Stunde hatte Flankengeber Hitzek eine gute Einschussmöglichkeit, wurde aber in letzter Sekunde geblockt. Zehn Minuten später hatte Baran Özcan freie Schussbahn, scheiterte aber am Broekhuysener Schlussmann Finn Brünnings. Die Nullnummer zur Pause war für die Heimelf eher schmeichelhaft.