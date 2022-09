Fußball-Bezirksliga : Dieses Derby hat viele Nerven gekostet

Gastgeber Kevelaerer SV (blaue Trikots) und die DJK Twisteden schenkten sich 101 Minuten lang nichts. Foto: Norbert Prümen

Kevelaer Drei Elfmeter, viele umstrittene Situationen und ein Happy End für den Gastgeber: Die Lokalrivalen Kevelaerer SV und DJK Twisteden trennen sich 2:2. Die rund 400 Besucher werden über das hitzige Lokalduell noch lange sprechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

Dieses Derby werden alle Beteiligten garantiert so schnell nicht vergessen. Praktisch in letzter Sekunde der elfminütigen (!) Nachspielzeit im Duell der Fußball-Bezirksligisten Kevelaerer SV und DJK Twisteden griff Schiedsrichter Patrick Steinmann noch einmal zur Pfeife. DJK-Torjäger Jan van de Meer ging im eigenen Strafraum energisch in den Zweikampf – der Referee entschied auf Elfmeter. Vor mehr als 400 Besuchern auf der Sportanlage Scholten behielt der Kevelaerer Michael Changezi die Nerven und verwandelte zum 2:2 (0:1)-Endstand.

Vorangegangen war eine Partie voller Emotionen, die in der Schlussphase etwas aus der Bahn zu geraten drohte. Zunächst hatte die DJK Twisteden mehr vom Spiel. In der 18. Minute gab’s nach einem Foul an DJK-Angreifer Tom Cappel den ersten von insgesamt drei Elfmetern an diesem Nachmittag. „Den kann, muss man aber nicht geben“, sagte Kevelaers Trainer Patrick Znak. Marc Brouwers war’s egal – er verwandelte sicher zum 1:0 für die Gäste.

Info So geht es in der Bezirksliga weiter Programm Die Begegnungen des sechsten Spieltags in der Bezirksliga-Gruppe vier– Sonntag, 18. September: TSV Weeze - Alemannia Pfalzdorf, TuS Xanten - VfL Repelen, SV Budberg - VfL Tönisberg, Viktoria Goch - SV Rindern, 1. FC Kleve II - Kevelaerer SV (alle 15 Uhr), VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn, GSV Moers - FC Aldekerk (beide 15.30 Uhr).

Zu diesem Zeitpunkt eine verdiente Führung für die DJK Twisteden, die danach aber zunächst nicht mehr zwingend nach vorne spielte. Lange sah es ganz so aus, als sollten die Gäste die knappe Führung nach Hause schaukeln können. Der Kevelaerer SV, der ab der 52. Minute ohne seinen Kapitän Dennis Hermens (Verdacht auf Knieverletzung) auskommen musste, war zwar phasenweise optisch überlegen, blieb aber relativ harmlos.

Ab der 82. Minute wurde es turbulent. KSV-Keeper Leo Streithoven verpasste Yannik Thielen mit ausgestrecktem Bein einen Tritt gegen den Oberschenkel. Referee Steinmann gab zwar Elfmeter, den Brouwers erneut sicher zum 2:0 verwandelte, ließ aber die Rote Karte stecken. „Der Schiedsrichter hat mir anschließend gesagt, dass ein Platzverweis für zu viele Emotionen gesorgt hätte. Das ist für mich kein Argument“, so DJK-Trainer Markus Hierling, der wenig später erneut vergeblich eine Rote Karte fordern sollte. Diesmal war Youngster Luca Maaßen aus vollem Lauf in die Bande gecheckt worden und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Der Kevelaerer SV kam noch einmal zurück. In der 90. Minute verkürzte Noah Tellemanns zum 1:2. Es folgte die Extraschicht mit Happy End für den Gastgeber.

Kevelaerer SV: Streithoven – Quarta, Flassenberg (66. Linßen), Hermens (52. Pasalic), Changezi, Tellemanns, Hacks, Schax (76. Bühner), Heyer (90. Gümüshan), Wassen, Hölzle (80. Wohlfahrt).