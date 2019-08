Zu Gast beim KSB, SV Issum und SV Straelen : Staatssekretärin Milz unterwegs im Kreis Kleve

Kreis Kleve Vor Ort wird Andrea Milz den Kreissportbund, den SV Issum und den SV Straelen besuchen.

Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen, wird im Rahmen ihrer Sport- und Ehrenamtstour am Mittwoch, 28. August, den Kreissportbund Kleve besuchen. Vor Ort wird Milz das ´t Eltense Bürgerbad in Elten bei Emmerich, den SV Issum und den SV Straelen besuchen. Eine Zusammenkunft mit dem Kreissportbund Kleve steht um 12 Uhr ebenfalls auf dem Programm. In Straelen ist zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr ein „lockeres Gespräch über die Probleme der Sportvereine geplant“, heißt es in einer Mitteilung des Stadtsportbunds Straelen. Das Gespräch findet statt in den Geschäftsräumen des SV Straelen an der Römerstraße 49 in Straelen. Zum Termin mit der Staatssekretärin eingeladen sind Vorstandsmitglieder des Stadtsportverbands, der Bürgermeister, Vertreter der Stadt, die Fraktionsvorsitzenden der Parteien, Vertreter des Kreissportbunds und Vertreter der angeschlossenen Vereine.