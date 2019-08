Spiel im Hülspark-Stadion : American Football unter Flutlicht erleben

Die Footballer der Kevelaer Kings in einem früheren Spiel. Archivfoto: Spütz. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Unter dem Motto „Saturday Night Football“ wollen die Kevelaer Kings nach der langen Sommerpause ihre Sieglos-Bilanz bei Heimspielen beenden.

Das lange Warten hat für die Anhänger der Kevelaer Kings endlich ein Ende – die Verbandsliga-Saison im American Football wird am Samstag, 24. August, mit einem Heimspiel der „Kings“ im Hülspark-Stadion fortgesetzt. Der Verein um Chef-Coach René Artz hat sich nach der langen Sommerpause zwei besondere Überraschungen ausgedacht: „Saturday Night Football“ lautet die Devise – denn die Partie gegen die Witterschlick Fighting Miners wird erst am späten Nachmittag um 18 Uhr angepfiffen und in den Abendstunden unter Flutlicht fortgesetzt. Dazu werden auch „Frozen Cocktails“ serviert. Die Cheerleader der Kevelaer Queens werden wie bei allen Heimspielen die Zuschauer bereits vor dem Anpfiff auf die nötige Betriebstemperatur bringen.