Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ : Noch ist viel Geld im Fördertopf

Mit dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ möchte die Landesregierung die Sportvereine unterstützen. Fast sechs Millionen stehen im Kreis Kleve zur Verfügung. In einigen Kommunen gibt es aber erst sehr wenige Anträge.

So ist der derzeitige Stand in den Kommunen des Südkreises:

Der weitere Fahrplan: Am 5. und 9. September wird in einem KSB-Ausschuss, der sich unter anderem aus Vertretern des KSB, der Stadtsportverbände und einem Bürgermeister zusammensetzt, über die Anträge beraten. „In den Sitzungen besprechen wir, welche Anträge nach den Vorgaben förderungswürdig sind und welche nicht“, sagt Stermann. Am 16. September sowie am 16. Oktober haben die Vereine nach Angaben des KSB-Vorsitzenden zudem noch einmal die Gelegenheit, bei einem Termin in der NRW-Staatskanzlei über ihre Anträge zu sprechen. „Nach diesem Termin werden wir die jeweiligen Bürgermeister der Kommunen informieren, welche Projekte der Kreissportbund fördern würde“, sagt Stermann. Am 1. November wird dann das Portal der Staatskanzlei und des Landessportbunds geöffnet, über das die Vereine ihre Anträge auf den Weg bringen können.