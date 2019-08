Vorschau auf die Kreisliga B : Vernum-Reserve gegen KSV gefordert

Grün-Weiß Vernums Philipp Boere II (Nr.25) und Justin Tebartz van Elst (M.) in einem früheren Duell mit einem Kevelaerer Spieler. Foto: Evers, Gottfried (eve)

In der Kreisliga B, Gruppe 2, steht der vierte Spieltag an. Wemb ist noch komplett punktlos. Nur eine Mannschaft hat noch eine weiße Weste: der SV Veert. Die Vernumer Reserve gastiert bei der Zweitvertretung des Kevelaerer SV.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Foreman

Drei Spieltage sind gespielt in der Kreisliga B, Gruppe 2. Ganz oben steht der SV Veert, mit der vollen Punktzahl und einem Torverhältnis von 18:0. Am Sonntag erwartet das Team des Trainerduos Daniel Neuer und Timo Pastoors die Zweitvertretung des TSV Wachtendonk/Wankum. Noch gänzlich ohne Punktgewinn ist bislang Germania Wemb, die am Sonntag die Reserve des TSV Nieukerk empfangen. GW Vernum II bekommt es mit der Kevelaerer Reserve zu tun.

Sportfreunde Broekhuysen II – DJK Twisteden II (Fr., 20 Uhr). In den bisherigen zwei Saisonspielen zeigte Twisteden durchaus ordentliche Leistungen. Für einen Sieg reichte es jedoch noch nicht. Das wird auch gegen Broekhuysen nicht leicht, ein Punkt soll aber mindestens her. „Um etwas zu holen, müssen wir unsere kleinen Fehler abstellen. Das wird sonst sofort bestraft“, macht Twistedens Trainer Andre Elbers klar. Die Hausherren möchten gerne ihre weiße Weste bewahren, glauben aber, dass es ein schwieriges Spiel wird. „Das wird wohl ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheidet“, betont ihr Trainer Carsten Schaap.

Info

DJK Labbeck/Uedemerbruch – Viktoria Winnekendonk (So., 15 Uhr). Mit einigen Urlaubsrückkehrern möchte Winnekendonk beim Absteigerduell gegen Labbeck die nächsten Punkte mitnehmen. Gäste-Trainer Sebastian Steinhauer erwartet jedoch ein deutlich schwierigeres Spiel als gegen Sevelen zuletzt. Auch Labbecks Coach Dirk Friedhoff, der selbst mal für Winnekendonk spielte, hat großen Respekt vor dem Gegner: „Wir werden Vollgas geben, sind aber klarer Außenseiter.“

SV Sevelen II – TSV Weeze II (So., 15 Uhr). „Ich weiß noch gar nicht, welche Mannschaft ich am Sonntag zur Verfügung haben werde“, bringt Sevelens Trainer Martin Winkler die aktuelle Personal-Problematik auf den Punkt. Die Personalnot hat für einen dürftigen Saisonstart gesorgt, und mit Weeze wartet nun kein leichter Gegner auf die Mannschaft. Schließlich sind die Gäste noch ungeschlagen. „Wir können mit breiter Brust nach Sevelen fahren, und wollen etwas mitnehmen“, sagt Weezes Trainer Christoph Tönnißen.

Viktoria Winnekendonk II – FC Aldekerk II (So., 15 Uhr). Beide Mannschaften konnten bisher nur einen Punkt sammeln, sind aber dennoch optimistisch gestimmt. Winnekendonk hielt schließlich gut gegen Mannschaften mit, die am Saisonende eher oben zu erwarten sind. Mit Aldekerk kommt nun ein vermeintlich leichterer Gegner, aber Trainer Timo Heeks warnt: „Wir dürfen jetzt zu keinem Prozent nachlassen.“ Auch Aldekerks Coach Sebastian Süselbeck sieht sein Team nicht als klaren Favoriten: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen“.

Kevelaerer SV II – Grün-Weiß Vernum II (So., 15 Uhr). Durch die mehr als ordentliche Leistung beim Sieg gegen Auwel-Holt hat Vernum Selbstvertrauen getankt. „Wir wollen wieder konzentriert und kompakt auftreten, und so das Bestmögliche herausholen“, betont Vernums Co-Trainer Marcel Hodina. Das bedeutet: Die nächsten drei Punkte sind anvisiert. Das wäre normalerweise auch die Devise für die noch ungeschlagenen Marienstädter. „Bei unserer Personallage ist es gerade schwierig, das Ziel richtig festzulegen“, stellt aber KSV-Coach Tobias Häntsch klar.

SC Auwel-Holt II – SV Walbeck II (So., 15 Uhr). Das nächste Derby steht für Auwel-Holt auf dem Plan. Gegen Broekhuysen verkaufte man sich schon ordentlich, es fehlte jedoch noch eine Sache. „Die letzte Entschlossenheit vor dem Tor brauchen wir gegen Walbeck wieder“, sagt Holts Trainer Rene Lehmann. Die hatte Walbeck beim knappen Erfolg gegen Issum. Auch am Sonntag sollen wieder drei Punkte her. „Ich erwarte wieder ein enges und umkämpftes Derby“, meint Walbecks Co-Trainer Yannik Christiaens.

SV Issum – Concordia Goch (So., 15 Uhr). Auf einen ähnlich deutlichen Erfolg wie gegen Wemb kann Concordias Trainer Dirk Ernesti nicht hoffen: „Issum ist eine gute, komplette Mannschaft. Da würde ich mich schon über einen Punkt freuen.“ Der Start der Hausherren war wie in den vorigen Jahren etwas holprig. Im letzten Spiel scheiterte man hauptsächlich an der Chancenverwertung. „Das müssen wir besser machen, sonst wird es schwierig“, verdeutlicht Issums Trainer Tim Knies.

Germania Wemb – TSV Nieukerk II (So., 15 Uhr). „Alles läuft zurzeit ein wenig gegen uns“, erzählt Wembs Trainer Yasar Morgal nach bislang drei Niederlagen. Am Sonntag soll sich das ändern, die Hausherren wollen klar auf Sieg spielen und hoffen dabei auf die Rückkehr einiger Spieler. Der Aufsteiger aus Nieukerk legte dagegen einen ziemlich ordentlichen Start hin, nur gegen Tabellenführer Veert verlor man zuletzt. „Wir wollen an die guten ersten beiden Spiele anknüpfen und punkten“, verlangt Trainer Alexander Gubbels vor seinem bereits vierten Auswärtsspiel.