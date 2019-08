Turnier von Haus Freudenberg : Tischtennis im Zeichen der Inklusion

In der Turnhalle der ehemaligen Gelderner Anne-Frank-Schule wird das Turnier am Samstag stattfinden. Foto: Adrian Terhorst

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Haus Freudenberg veranstaltet die Einrichtung zusammen mit dem SV Walbeck und dem TTC Blau-Weiß Geldern-Veert am Samstag ein Tischtennisturnier für Menschen mit und ohne Behinderung.

Die Verbindung zwischen dem Tischtennisverein TTC BW Geldern-Veert und Haus Freudenberg besteht schon seit einigen Jahren. Denn die Hobbyabteilung des Vereins hat die Tischtennis-Spieler von Haus Freudenberg schon vor einiger Zeit mit offenen Armen in ihren Trainingsbetrieb mit aufgenommen. Seitdem spielen sowohl von Haus Freudenberg in Goch (zwölf) als auch in Geldern (sechs) wöchentlich Menschen mit Behinderung zusammen mit den Spielern des Gelderner Tischtennisvereins.

Und weil Haus Freudenberg in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, wird am Samstag erstmals das „Tischtennisturnier für Menschen mit und ohne Behinderung“ stattfinden. Gespielt wird in der Gelderner Sporthalle an der Anne-Frank-Straße 1. Los geht es ab 10 Uhr. Eröffnet wird das Turnier um 9.45 Uhr von Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser und Andreas Winkelhofer, Geschäftsbereichsleiter von Haus Freudenberg in Goch. „Wir finden es toll, dass unter dem Inklusionsgedanken Menschen mit und ohne Behinderung zusammen Sport machen können“, sagt Winkelhofer im Vorfeld.

Info Fußballturnier am 7. September in Keppeln Fußball Haus Freudenberg veranstaltet auch ein Fußballturnier. Das „Freudenberger Kleinfeld-Fussballturnier“ wird am 7. September auf der Sportanlage des SV Fortuna Keppeln stattfinden. Beginn ist um 10.15 Uhr, das Finale für circa 16 Uhr geplant. Teams 14 Mannschaften nehmen an dem Turnier teil. In den jeweiligen Teams spielen Menschen mit Behinderung aus ganz Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden.

Die Idee zur Veranstaltung hatte Conny de Witt. „Sie ist eine ehemalige Mitarbeiterin von Haus Freudenberg, die unsere Tischtennismannschaft aber immer noch betreut, sowohl beim Training als auch zu Turnieren und Wettkämpfen“, sagt Andreas Winkelhofer. Unterstützend zur Seite standen de Witt in der Vorbereitung, aber auch am Samstag während des Turniers, viele Helfer des SV Walbeck.

Mit etwa 50 Tischtennispielern rechnen die Turnier-Veranstalter. „16 Spieler kommen von Haus Freudenberg. Wir haben zudem auch Teilnehmer aus anderen Werkstätten, wie zum Beispiel aus Essen oder Oberhausen“, sagt Winkelhofer. Hinzu kommen als Teilnehmer Spieler vom SV Walbeck und Hobbyspieler des Gelderner Tischtennisvereins. Gespielt wird nach jetzigem Plan sowohl in einer Einzel als auch in einer Gruppenkonkurrenz.

Die Spieler von Haus Freudenberg nehmen zwar am Trainingsbetrieb des Gelderner Vereins teil, sie haben aber auch einen eigenen Ligabetrieb. „Das Team hat an einem Spieltag aber immer mehrere Spiele“, sagt Winkelhofer. „In der Regel sind dann immer drei, vier Mannschaften in einer Halle, die an einem Wochenende alle gegeneinander spielen.“