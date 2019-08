SV Veert empfängt 1. FC Mönchengladbach : Fußballerinnen starten mit Verbands- und Kreispokalspielen

Gelderland Mit Spielen im Niederrhein- oder Kreispokal beginnt für viele Gelderländer Frauenteams am Wochenende die neue Saison.

Mit dem SV Veert und Viktoria Winnekendonk haben sich zwei Mannschaften für den Verbandspokal qualifiziert. Dabei hat der SV Veert mit der Mannschaft vom 1. FC Mönchengladbach ein attraktives, aber auch ganz schweres Los gezogen. Immerhin wären die Gladbacher in der abgelaufenen Saison fast in die Regionalliga aufgestiegen, treten also am Sonntag in Veert (Anstoß 13 Uhr) als klarer Favorit an. Die Veerterinnen spielten in der vorigen Serie als Aufsteiger in der Bezirksliga, in der sie den Klassenerhalt schafften. Die Viktoria aus Winnekendonk, die als Neuling in der Niederrheinliga antritt, ist zu Gast bei Arminia Klosterhard. Die Begegnung beim Landesligisten dürfte für die Arminia ein echter Test sein, bevor am 1. September die Saison beginnt. Beide Teams hatten im Kreispokal ein Freilos in der ersten Runde.