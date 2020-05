Fußball : SV Straelen verpflichtet einen weiteren „Sechser“

Straelen Der 25-jährige Niederländer Sem Emilio de Wit war zuletzt in einer amerikanischen Amateurliga aktiv. Beim künftigen Fußball-Regionalligisten trifft er im defensiven Mittelfeld auf starke Konkurrenz.

(him) Ein Nachfolger für Torjäger Shun Terada, der zu Rot-Weiß Oberhausen wechselt, lässt noch auf sich warten. Dafür hat der designierte Fußball-Regionalligist SV Straelen jetzt einen weiteren Spieler für das defensive Mittelfeld verpflichtet. Der Niederländer Sem Emilio de Wit war in jungen Jahren in seinem Heimatland für ADO Den Haag, FC Dordrecht, Fortuna Sittard und Almere City im Einsatz, ehe es ihn über den großen Teich zog. Zuletzt war der 25-Jährige für den FC Hartford in der Nordostregion der „National Premier Soccer Leagues“ am Ball – inoffiziell so etwas wie der Vierten Liga der Vereinigten Staaten.