Porträt : Jonas Tersteegen – der doppelte Torhüter

Da ist der Pokal: Torhüter Jonas Tersteegen bejubelt hier mit seinen Teamkollegen vom Fußball-A-Kreisligisten SV Sevelen den Sieg beim Voba-Cup. Foto: Heinz Spütz

Issum Der 28-Jährige ist die Nummer eins beim Fußball-A-Ligisten SV Sevelen und steht zudem beim Handball-Landesligisten TV Issum zwischen den Pfosten. „Ein bisschen behämmert muss man schon sein, aber im positiven Sinne“, sagt er.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Ob im Handball oder Fußball – Torleute sind oft besondere Menschen und nehmen in ihrer Mannschaft eine Sonderrolle ein. Auf ihren Schultern lastet eine ganz andere Verantwortung. Sie sind in der Regel die letzte Instanz, die einen Treffer verhindern kann. Um vom Helden zur tragischen Figur zu werden, reicht oft nur eine Aktion. An den Keepern bleibt beharrlich das Klischee kleben, in ihrer Kindheit wegen ihrer begrenzten sportlichen Fähigkeiten oft nur die Wahl gehabt zu haben, ins Tor zu gehen oder zugucken zu müssen. Und nicht wenige behaupten sogar, dass Torhüter ein wenig verrückt sind.

Jonas Tersteegen ist Torwart, aber ein anderer, eher ein Spezialfall. Nicht nur, dass er in der Fußball-Kreisliga A als Nummer eins des SV Sevelen zu den Besten seines Fachs gehört. Sondern auch, weil der 28-Jährige zudem in der Landesliga bei den Handballern des TV Issum zwischen den Pfosten steht. Eine Konstellation, die höchst selten ist.

Info Das Abschneiden in der Saison 2019/2020 SV Sevelen In der abgebrochenen Spielzeit der Fußball-Kreisliga A belegt die Mannschaft Platz drei mit acht Punkten Rückstand Platz zwei bei einem weniger ausgetragenen Spiel. TV Issum Die abgebrochene und für beendet erklärte Saison in der Handball-Landesliga schloss die Mannschaft jenseits von Gut und Böse auf dem fünften Tabellenplatz ab.

Alleine schon wegen der Tatsache, Fußball- und Handball-Torwart gleichzeitig zu sein, ist die Frage, ob er denn nicht ein wenig verrückt sei, nicht unbegründet. Der in Oermten aufgewachsene Schlussmann musste beim Gespräch mit einem Lächeln zugeben, dass diese Behauptung auch auf ihn zutreffend sein könnte: „Ja, das stimmt. Ein bisschen behämmert muss man schon sein, aber dann bitteschön im positiven Sinne.“

Fehlendes fußballerisches Talent kann man Jonas Tersteegen auf keinen Fall nachsagen. Wenn Not am Mann war, half er bereits in der Jugend als Feldspieler in der Innenverteidigung aus. Und in der Saison 2014/15, als die erste Mannschaft eine Spielpause eingelegt hatte, lief er als Stürmer für den SV Sevelen III auf und erzielte in drei Spielen mal so ganz nebenbei satte sieben Tore.

König Fußball hat „klare Prio 1“, wie er sagt. Als E-Jugendlicher begann seine Karriere beim SV Sevelen. Weshalb er sich entschieden hatte, Torwart zu werden, kann er heute nicht mehr sagen. Aber Oliver Kahn fand er damals verdammt gut. Er wurde regelmäßig in die Kreisauswahl berufen und legte ein kurzes Intermezzo in der Niederrheinliga beim 1. FC Kleve ein. Als er zum SV Sevelen zurückkehrte, erhielt er frühzeitig eine Seniorenspielerlabnis. Und was macht der Fußballverrückte? Vormittags lief er als Feldspieler mit der A-Jugend auf, nachmittags trug er das Torwart-Trikot der ersten Mannschaft.

„Ja, es ist tatsächlich so, dass ich verdammt ehrgeizig bin. Das bin ich in einigen Dingen und betrifft nicht nur den Sport. Denn wenn ich was mache, dann mache ich es vernünftig und muss es auch vernünftig zu Ende bringen – oder ich lasse es bleiben“, sagt er.

Zwei Jahre spielte er bereits in der Bezirksliga, als er sich 2011 dazu entschied, an der Uni Siegen zu studieren. Er zog ins Siegerland und war auch dort als Fußballer aktiv. Zuerst bei Germania Salchendorf, danach in der zweiten Mannschaft der TuS Erndtebrück, mit der er als Stammkeeper direkt den Sprung in die Westfalenliga schaffte. Während der Aufstiegs-Saison genoss er das Privileg, bei der professionell geführten Oberliga-Mannschaft mittrainieren zu dürfen, ohne Spielminuten zu bekommen.

Nachdem er das Masters-Studium in Business Management erfolgreich abgeschlossen hatte, zog es ihn zurück zur Sportanlage Am Koetherdyck, wo er bis heute auf der Linie steht.

Apropos „positiv behämmert“: Beruflich hielt er sich 2017 für ein halbes Jahr in England auf, was ihn nicht daran hinderte, das eine oder andere Mal freitagabends in den Flieger zu steigen, um sonntags für seinen Fußballverein zwischen den Pfosten zu stehen. „Da muss ich zugeben, dass das schon ziemlich bescheuert war, aber so bin ich nun einmal. Auch das hängt mit meinem Ehrgeiz und vor allem mit meinem Verständnis, Teil einer Mannschaft zu sein, zusammen“, sagt er.

Sein aktueller Trainer Gunnar Gierschner lobt nicht nur seine Qualitäten als Torwart. Er sei ein absoluter Führungsspieler und dazu ein Teamplayer, der aufgrund seiner Haltung großes Ansehen im ganzen Verein genieße: „Jonas ist ein Pfundskerl, der nicht ohne Grund von der Mannschaft zum Spielführer gewählt wurde. Er kann sich beim Training zwar aufregen wie kein anderer, aber hält mit seiner vorbildlichen Einstellung stets den Ehrgeiz der ganzen Mannschaft hoch“, sagt Gierschner.