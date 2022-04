Fussball-Kreisliga : Roland Millichs unspektakulärer Derbysieg gegen Ratheim

Fussball-Kreisliga Der SV Roland Millich setzt sich in einem wenig aufregenden Kreisliga-Spiel gegen Lokalrivale VfJ Ratheim mit 1:0 durch. Kevin Rapp sorgt für die Platzherren vom Punkt für das Tor des Tages.

In der Geschichte der Lokalderbys zwischen dem SV Roland Millich und dem Nachbarn VfJ Ratheim ging es in der Vergangenheit schon spektakulärer und hitziger zu, als beim knappen 1:0-Heimerfolg der Millicher gegen den abstiegsbedrohten Kontrahenten am 27. Spieltag in der A-Liga Heinsberg.

Es war ein von rund 200 Zuschauern besuchtes Derby, das äußerst fair verlief (Schiedsrichter Justin Busch zückte lediglich drei Gelbe Karten), allerdings auch nicht gerade gespickt mit zahlreichen Höhepunkten war. Insgesamt besaßen die Roländer größtenteils die Kontrolle über die Begegnung, während die Gäste aus der Defensive kontern wollten, wie Ratheims Trainer Sven Ingendorn nach der Partie sagte: „Im Gegensatz zu unseren letzten Auftritten, haben wir heute tatsächlich versucht, zunächst einmal in der Defensive sicher zu stehen, und dann auf Kontermöglichkeiten zu spekulieren.“ Und die Taktik ging teilweise auf, denn hinten hatten die Ratheimer nicht viel zugelassen. So endete die erste Halbzeit mit optisch überlegenen Gastgebern torlos.

Dieser Zustand sollte sich nach Wiederanpfiff aber überraschend schnell ändern. Bei einem flotten Angriff der Millicher wurde Stürmer Pascal Schostock, der ansonsten freie Bahn gehabt hätte, gefoult. Kapitän Kevin Rapp schnappte sich den Ball und traf sicher zum 1:0 für die Schwarz-Gelben (50.). Nur kurze Zeit später hätte Ratheims Justin Fischer dem Spiel vielleicht eine ganz andere Richtung geben können, doch sein Schuss knallte krachend an die Latte (55.). Sven Ingendorn meinte anschließend dazu: „Wenn wir zu diesem Zeitpunkt den Ausgleich gemacht hätten, wäre eventuell mehr drin gewesen. Aber wir nehmen die Situation an, und für mich haben wir jetzt noch sieben Endspiele, um die Klasse zu halten. Ich denke, mit 40 Punkten bleibt man fast sicher drin.“Dazu fehlen der Mannschaft vom Ohof allerdings aktuell noch acht Zähler. Nach der erwähnten Großchance für Ratheim, hatten auch die Millicher ihre Möglichkeiten. Doch Sanny Jost, Nico Nießen, und auch der eingewechselte Danny Richter (89.), fanden ihren Meister jeweils in Ratheims Schlussmann Gerrit Thora, der am wenigsten Schuld an der Niederlage hatte.