Aus den Vereinen : Große Wiedersehensfeier der Talente von der Römerstraße

Die von Ralph Addo (rechts) trainierten Jungs im grün-gelben Outfit sorgten vor 25 Jahren in der Niederrheinliga als Aufsteiger für Furore. Foto: Heinz Spütz

Straelen 1997 gelang der B-Jugend des SV Straelen der Aufstieg in die Niederrheinliga. 25 Jahre später wird darauf angestoßen – die Jungs dürfen jetzt Bier trinken.

Die Gegner hießen Rot-Weiß Oberhausen, MSV Duisburg, VfB Homberg oder VfB Kleve 03, gespielt wurde im Stadion an der Römerstraße, der Anpfiff erfolgte generell sonntags um 11 Uhr. 25 Jahre ist es nun her, dass eine Nachwuchs-Mannschaft des SV Straelen – in diesem Fall die B-Junioren – erstmalig in der Niederrheinliga aufliefen. Das war damals noch die höchste Spielklasse für talentierte Kicker. Die Qualifikation war gar nicht so einfach. Das erste Spiel verloren die Grün-Gelben mit 4:5 gegen RW Oberhausen, anschließend trennte man sich 2:2 vom VfB Solingen. Doch auf RWO war Verlass – die Oberhausener gewannen das letzte Gruppenspiel mit 10:1 gegen Solingen. Damit hatte der SV Straelen als Tabellenzweiter wegen des besseren Torverhältnisses den Sprung in die Niederrheinliga geschafft.

Mit dem Aufstieg in die höchste Jugendspielklasse war für den Verein von der Römerstraße die Zeit gekommen, die besten Talente aus den umliegenden Vereinen in die Blumenstadt zu locken und sie mit einem Fahrdienst abzuholen. Der Nieukerker Sven Kohnen erinnert sich: „Die Mannschaft war tatsächlich die halbe Kreisauswahl, die andere Hälfte kam aus dem Klever Raum. Mit dem Fahrdienst waren wir mehr als eine Stunde unterwegs und fuhren von Nieukerk weiter über Aldekerk, Sevelen, Issum und Labbeck zurück nach Straelen. Arnold ,Nöll‘ Verlinden hat meistens den Bus gefahren.“

Info Die Straelener B-Jugend aus dem Jahr 1997 Torhüter Stefan Dammers, Rene Janssen. Abwehr Bernd Willems, Sven Kohnen, Ingo Dükkers, Mario Möllecken, Andreas Schreurs, Frank Linssen. Mittelfeld Rene Gärtner, Bernard Hofstede, Volker Peldzus, Sandy Gietmann, Benjamin Dammertz, Martin Thissen. Angriff Stefan Reinders, Markus Teeuwen, Christian Manitz, Peter Vermöhlen.

An Sponsoren hat es dem SV Straelen schon vor 25 Jahren nicht gefehlt. Und so gehörte die Vollausstattung mit Sporttaschen und Präsentations-Anzügen sowie Trikots mit Werbeaufschriften zur Außendarstellung dazu. Auf der anderen Seite durften die B-Jugendlichen dreimal pro Woche zum Training antanzen und sonntags spielen. „Ralph hatte eine professionelle Einstellung, wir haben sehr viel von ihm gelernt. Aber nach so einer Woche war man ganz einfach nur kaputt, da ist jeder nach dem Spiel nach Hause gefahren“, erinnert sich Kohnen.

Trainer war Ralph Addo, der zur gleichen Zeit beim SV Straelen in der Oberliga spielte und ein Idol der Jugendlichen war. Der Nachwuchs lief in der gleichen taktischen Grundformation auf wie die erste Mannschaft, in deren Mittelfeld damals noch ein gewisser Jos Luhukay Regie führte. „Wir waren zwar ein zusammengewürfelter Haufen, aber auch eine super Truppe, die sich schnell verstanden hat. Wir waren ehrgeizig, wollten einfach nur gut Fußball spielen und in dieser Liga gewinnen“, sagt Rene Gärtner, der heute die F-Jugend des SV Straelen trainiert. Und gewonnen haben sie tatsächlich: Zehn Siege, ein Remis bei elf Niederlagen bedeuteten 31 Punkte und Platz sieben in der Endabrechnung.

Nach der Saison mussten die Älteren in die A-Jugend, manche wechselten den Verein, und so nach und nach haben sie sich aus Augen verloren, aber nie so ganz. Einige Freundschaften sind bis heute geblieben. Eine richtige Karriere als Fußballspieler hat aus der „Söldnertruppe“ der aus Tegelen stammende Bernard Hofstede geschafft, der unter anderem für VV Venlo, Heracles Almelo oder FC Volendam in den höchsten niederländischen Ligen auflief.