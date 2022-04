Fußball-Bezirksliga : Sportfreunde vergrößern Vorsprung

Sportfreunde-Torjäger Sven van Bühren stellte in der 40. Minute mit dem Treffer zum 2:1 die Weichen in Richtung Heimsieg. Foto: Norbert Prümen

Straelen Fußball-Bezirksliga: Nach dem 4:1-Erfolg gegen den Abstiegskandidaten Uedemer SV liegt der Spitzenreiter in der Tabelle fünf Punkte vor den Verfolgern Viktoria Goch und SV Budberg. Der Außenseiter hielt in Hälfte eins gut mit.

Dabei hatte der Favorit aber auf der heimischen Sportanlage „Op den Bökel“ phasenweise durchaus Probleme, seiner Rolle gerecht zu werden. Anfangs schien zwar alles den erwarteten Lauf zu nehmen. Nach drei Minuten nahm Marcel Thyssen Maß und brachte den Titelanwärter in Führung. Die Gäste aus Uedem zeigten sich allerdings von diesem frühen Rückstand unbeeindruckt. Nur zwei Minuten später musste sich Heimkeeper Marek Schaffers bei einem strammen Schuss von Kai Jaschek mächtig strecken. In der achten Minute setzte sich Tom Ebbing auf der rechten Seite durch – seine Hereingabe verwandelte Maik Hemmers zum Ausgleich.

Kurz darauf hatte Kai Jaschek eine weitere Einschussmöglichkeit, der Ball strich knapp am Tor vorbei. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass der Uedemer SV keinesfalls nur angereist war, um die Höhe einer Niederlage in Grenzen zu halten. Die Gäste attackierten früh und hielten die Offensivabteilung der Sportfreunde vom eigenen Tor weg. So kam auch die 2:1-Führung durch Sportfreunde-Torjäger Sven van Bühren nach 40 Minuten ein wenig aus dem Nichts. Dieser Treffer sollte sich für die Hausherren als Dosenöffner erweisen. Zwei Minuten später traf Justin Theelen per Kopf nur den Pfosten, in der 44. Minute erhöhte Fabian Göckler zur 3:1-Pausenführung. Direkt nach Wiederanpfiff hatte Uedems Maik Hemmers die Riesenchance zum 2:3 – es sollte sich um die einzige klare Möglichkeit der Gäste im zweiten Durchgang handeln.