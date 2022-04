Fußball-Bezirksliga : DJK Twisteden entfernt sich von der Abstiegszone

Kevelaer Der Gastgeber beendet mit einem verdienten 4:1 die Erfolgsserie des SV Rindern und festigt Platz acht. Torjäger Jan van de Meer erzielt nach der Pause einen Hattrick.

Fußball-Bezirksligist DJK Twisteden hat die Mannschaft der Stunde gestoppt und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Nach dem 4:1 (1:1) gegen den SV Rindern, der zuvor drei Spiele in Folge gewonnen hatte und als bestes Rückrunden-Team angereist war, hat die DJK sieben Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Doch mit zunehmender Dauer kamen die Gastgeber immer besser in die Partie. Die DJK-Akteure bekamen ihre Gegenspieler allmählich in den Griff und übernahmen zunehmend die Kontrolle auf dem Platz. Der Ausgleichstreffer fiel genau zum richtigen Zeitpunkt. Yannik Thielen war in der 42. Minute zum 1:1 zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch ein Team, undzwar das des Gastgebers. Die DJK Twisteden belohnte sich bereits in der 51. Minute, als Jan van de Meer die verdiente 2:1-Führung erzielte. „Aufgrund der personellen Situation haben wir dann nach dem Rückstand einfach nicht mehr die Mittel gehabt, das Spiel nochmals zu kippen“, sagte Rinderns Trainer Christian Roeskens, der sich selbst als Ersatzspieler eingetragen hatte, nach der Partie. Den Gastgeber hatte kein Mitleid und spielte weiterhin konsequent nach vorne. Wiederum Jan van de Meer nutzte in der 78. Minute einen Strafstoß zum 3:1. In der Nachspielzeit durfte der DJK-Torjäger außerdem noch einen Hattrick bejubeln.