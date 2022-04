Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Kurze Schwächephase besiegelt knappe Niederlage

Kerken Stark ersatzgeschwächte Mannschaft des TV Aldekerk verliert 29:31 beim HC Leipzig. Trainerin Yvonne Fillgert ist dennoch mit der Leistung einverstanden.

Schlusslicht TV Aldekerk hat die nächste Überraschung in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen nur knapp verpasst. Trotz einer engagierten und mutigen Leistung mussten sich die Grün-Weißen beim HC Leipzig am Ende knapp mit 29:31 (16:16) geschlagen geben.

„Wir sind von Anfang an nicht richtig ins Spiel gekommen. Aldekerk hat es uns heute sehr schwer gemacht“, sagte ein erleichterter Leipziger Trainer Fabian Kunze nach dem Abpfiff. „Am Ende waren wir das glücklichere Team.“ Zuvor war kein Unterschied zwischen Mittelfeldteam und Tabellenletztem zu sehen gewesen. Die ersatzgeschwächt angereisten Aldekerkerinnen suchten von Beginn an ihr Glück in der Offensive und hatten Erfolg damit. Immer wieder gelangen durch schnelles und druckvolles Spiel schöne Aktionen, die in Torerfolge mündeten. Meist hatten die Gäste vom Niederrhein eine Nasenspitze voraus und mussten erst mit dem Pausenpfiff den Treffer zum Gleichstand hinnehmen.