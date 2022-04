Tipps der Sportredaktion : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Patrick Znak und der Kevelaerer SV wollen Platz zwei halten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kreis Kleve Bezirksliga-Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen plant gegen Kellerkind Uedemer SV den nächsten Streich. In Materborn wird wahrscheinlich der Aufsteiger ins Kreisliga-Oberhaus ermittelt – für Spannung ist gesorgt.

Von Per Feldberg, Peter Nienhuys und Volker Himmelberg

SF Broekhuysen – Uedemer SV (Sonntag, 15 Uhr). Die Sportfreunde machen im Bezirksliga-Titelrennen keine halben Sachen mehr, um den Topfavoriten Viktoria Goch dauerhaft auf Distanz halten zu können. Die Ladehemmung der beiden Nullnummern gegen die DJK Twisteden und den GSV Moers war nur von kurzer Dauer. Inzwischen läuft die Torfabrik aus Broekhuysen wieder auf Hochtouren. Zunächst musste der TuS Xanten dran glauben (6:0), danach war Abstiegskandidat TSV Weeze an der Reihe (4:0). Torjäger Sven van Bühren und Co. sind wieder auf den Geschmack gekommen. Und wahrscheinlich haben sie auch gegen den Uedemer SV, der seine Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gegen andere Gegner holen muss, ordentlich Appetit.



DJK Twisteden – SV Rindern (Sonntag, 15.30 Uhr). Mit einem Heimsieg kann die Elf vom Hartjesweg die Abstiegszone endgültig auf die Distanz halten. Ist gegen den Tabellenvierten nicht einfach, aber machbar. Denn die Mannschaft der Stunde aus Rindern dürfte das Glück des Tüchtigen allmählich aufgebraucht haben.

Kevelaerer SV – GW Vernum (Sonntag, 15.30 Uhr). Wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber Alemannia Pfalzdorf belegt der Gastgeber aktuell den zweiten Platz in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga, der am Ende zum Sprung in die höhere Klasse berechtigt. Am Sonntag trifft die Mannschaft um Trainer Patrick Znak auf den Lokalrivalen aus Geldern, der zunächst einen klassischen Fehlstart hingelegt hatte, zuletzt aber mit einem 3:1 gegen die Alemannia ihre Chance auf den Aufstieg gewahrt hat. Entsprechend selbstbewusst dürften die Grün-Weißen die kurze Reise in die Marienstadt antreten. Mit einem Auswärtssieg können sich Trainer Sascha Heigl und seine Schützlinge wieder im Kreis der Favoriten zurückmelden.

TSV Weeze II – Arminia Kapellen (Sonntag, 15 Uhr). Der Gastgeber musste sich in seinen bisherigen drei Partien in der Abstiegsrunde der Kreisliga A Kleve/Geldern geschlagen geben und ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Gegen die Arminia muss jetzt für den TSV Weeze II unbedingt ein Sieg her. Ansonsten dürfte es für das Team von Trainer Tim Dünte schwer werden, die Klasse zu halten. Die Gäste reiten in der Runde dagegen etwas überraschend auf einer Erfolgswelle. Zehn Punkte aus vier Partien sind ein deutlicher Beleg dafür, dass Trainer Marcel Lemmen und sein Team offenbar zum richtigen Zeitpunkt wieder zur gewohnten Form zurückgefunden haben.