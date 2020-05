Handball : Regionalligist TV Aldekerk hat einen Gegner weniger

Gelderland Der TV Jahn Köln-Wahn hat seine Mannschaft zurückgezogen und steht damit als erster Absteiger fest. TV Aldekerk soll am 29. August in der Vogteihalle mit einem Heimspiel gegen BTB Aachen loslegen.

Der Westdeutsche Handball-Verband und der Handball-Verband Niederrhein haben jetzt die Gruppeneinteilungen und vorläufigen Spielpläne für die kommende Saison bekannt gegeben. Wenn alles glatt läuft, soll Regionalligist TV Aldekerk am Samstag, 29. August, den Startschuss abgeben.

Männer: TV Aldekerk I, Regionalliga Nordrhein : Eigentlich sollten 16 Teams starten, jetzt sind es nur noch 15. Der TV Jahn Köln-Wahn hat angekündigt, dass er nicht antreten wird. Er steht damit als erster Absteiger fest.TuS Opladen verabschiedet sich als Aufsteiger in die Dritte Liga. Aus der Oberliga rücken HC Gelpe/Strombach und die Wölfe Nordrhein auf, die jetzt wieder unter ihrem Vereinsnamen OSC Rheinhausen antreten. Dazu gesellt sich der Neusser HV als Lizenzträger für die insolventen Rhein Vikings aus der Dritten Liga. Der erste Spieltag ist für Samstag, 29. August, vorgesehen: Der ATV soll dann in der heimischen Vogteihalle gegen BTB Aachen antreten.

TV Aldekerk II, Verbandsliga, Gruppe 1 : Aufgestiegen ist der TV Geistenbeck, neu in der Gruppe sind TuS Lintorf II und der Hülser SV. Verabschiedet hat sich der Tabellenvorletzte Turnerschaft Grefrath. Der ATV II soll am 5. September mit einem Heimspiel gegen die Turnerschaft Lürrip starten.

Handball : In den Handball-Ligen wird es Absteiger geben

TV Issum und SV Straelen, Landesliga, Gruppe 3: Es bleibt bei einer 14er-Gruppe. Als Aufsteiger kommt der Mülheimer Club Styrum 06 hinzu. Nicht mehr dabei sind Wölfe Nordrhein II und der SV Schermbeck. Neu in dieser Gruppe sind die Turnerschaft Grefrath, TuS Xanten und TV Vorst II. Am Samstag, 5. September, soll der SV Straelen beim SC Bottrop in die neue Saison starten. Der TV Issum empfängt die HSG Hiesfeld/Aldenrade II.