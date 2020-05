Fußball : Spieler des SV Veert III laufen für den guten Zweck

Geldern Der C-Ligist hat die Corona-Krise sinnvoll genutzt und insgesamt 700 Kilometer bei einem achtwöchigen Lauftraining absolviert. 50 Cent pro Kilometer wurden gespendet. Auf den Aufstieg in die Kreisliga B will das Team verzichten.

Der 19. Spieltag am 1. März war auch gleichzeitig der bisher letzte in der laufenden Saison der Fußball-Kreisliga C. Die Tabelle der Gruppe drei weist seit dieser Zeit den SV Veert III als Spitzenreiter aus. Das Team hat jedoch zwei Spiele mehr als die direkte Konkurrenz absolviert. Da im März keiner wusste, wie es aufgrund der Pandemie weitergehen sollte, bot Trainer Christoph Schilcher seinen Spielern ein Lauftraining an, um den möglichen Aufstieg nicht leichtfertig aus der Hand zu geben. Als Anreiz wurde für die eifrigsten Läufer ein Preis aus der Teamkasse ausgelobt. Die Kontrolle erfolgte über eine Lauf-App.