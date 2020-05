Tischtennis : Nachwuchs des TSV Nieukerk gewinnt Titel

Die Jungs des TSV Nieukerk peilen langfristig den Aufstieg in die Bezirksliga an. Foto: TSV Nieukerk

Die zweite Jungen-13-Mannschaft des Vereins ist Meister in der Kreisliga. Das erste Team kommt in der Klasse auf den vierten Rang. Platz sechs springt für die TSV-Mädchen in der Bezirksliga heraus.

Mitten in der Zwangspause ereilte den Nachwuchs des TSV Nieukerk jetzt eine gute Nachricht vom Tischtennis-Kreis Krefeld. Die zweite Jungen-13-Mannschaft ist für ihre guten Leistungen in der am 13. März abgebrochenen Kreisliga-Saison mit dem Meistertitel belohnt worden. Die TSV-Auswahl hatte zu jenem Zeitpunkt mit sechs Siegen aus sieben Spielen die Tabelle angeführt. Die erste Nieukerker Mannschaft landete in der Endabrechnung der Gruppe auf Rang vier.

Die Meisterschaft holten Elia Gerritzen, Adrian Hendrichs, Moritz Konrad, Magnus Wolff, Lasse Booten und Fynn-Luca Weber nach Nieukerk; für die andere Mannschaft kamen ihre Vereinskameraden Maxim Singer, Enno Bierwagen, Philipp Ix, Lennart Ronneburg, Raphael Weber und Alex Meyer zum Einsatz. Auf eine herausragende Einzelbilanz blickt Maxim Singer zurück – 14 Siege in 14 Spielen muss dem Youngster erst einmal einer nachmachen. Auch Elia Gerritzen (14:4-Siege) und Adrian Hendrichs (11:6) hatten regelmäßig Grund zum Jubeln.

Da in der Altersklasse Jungen 13 nur auf Kreisebene gespielt wird, ist der Titelgewinn zwar nicht mit einem Aufstieg verbunden. Doch viele der erfolgreichen Nieukerker Hoffnungsträger sollen in der kommenden Saison in der Klasse Jungen 15 behutsam an höhere Aufgaben herangeführt werden. „Die Jungs bringen das Zeug mit, um langfristig den Aufstieg in die Bezirksliga anpeilen zu können“, lobt Christian Kalten­ecker, stellvertretender Jugendleiter der Tischtennis-Abteilung.