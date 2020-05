Fußball : Kaum Euphorie vor dem Bundesliga-Start

Geisterspiele – wie hier zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln im März – wird es bis auf Weiteres in der Bundesliga geben. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kreis Kleve Fanclubs aus dem Kreis Kleve organisieren an diesem Wochenende kein Rudelgucken. Manche Mitglieder wollen den Fernseher gar nicht erst einschalten. Die „Live Borussen Goch“ fordern, dass zumindest einige Anhänger ins Stadion dürfen.

Am heutigen Samstag, 15.30 Uhr, ist es soweit: In den Bundesliga-Stadien rollt nach 65 Tagen des Corona-Lockdowns wieder der Fußball. Mit Geisterspielen soll die unterbrochene Saison 2019/2020 zu Ende gespielt werden, so der Plan der Deutschen Fußball Liga (DFL). Bei den Fanclubs im Kreis Kleve sorgt die Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs allerdings kaum für Begeisterung.