Handball : Aldekerks Handball-Mädchen beim Schlusslicht zu Gast

ALDEKERK Handball-Bundesliga weiblich A: TV Nellingen – TV Aldekerk (Samstag, 15 Uhr).

Zum Abschluss der diesjährigen Bundesligasaison reisen die Aldekerkerinnen am Samstag nach Oldenburg. Im Prinzip geht es für die A-Mädchen des TV Aldekerk am Samstag um Nichts mehr. Nach der deutlichen Niederlage in Metzingen zum Auftakt (22:34) und dem knappen 25:26 im Heimspiel gegen Oldenburg steht das Ausscheiden in der Zwischenrunde für die Aldekerkerinnen bereits fest. Ob jetzt ein dritter oder vierter Platz am Ende herausspringt, ist wohl nur für Statistiker noch interessant, denn es steht auch fest, dass die Mannschaft für die neue Saison erst durch die Qualifikation muss, wenn sie dann auch wieder in der Bundesliga mitmischen will.