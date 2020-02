Kreisliga B : SV Walbeck II muss kaltschnäuziger werden

Gelderland Die Mannschaft von Trainer Yannick Christiaens tritt am Sonntag, 15 Uhr, bei Concordia Goch an.

Am 22. Spieltag tritt ein formstarkes Vernum II gegen Winnekendonk II an.

Concordia Goch – SV Walbeck II (So., 15 Uhr). „Wenn man drei Tore schießt, muss man auch was mitnehmen“, stellt Walbecks Co-Trainer Yannick Christiaens richtig fest. Das gelang den Gästen jedoch weder beim 3:6 in Vernum am Mittwoch oder beim 3:4 im Hinspiel gegen Goch. Für Goch ist es das erste Ligaspiel im neuen Jahr.