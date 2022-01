Handball-Regionalliga der Frauen : TV Aldekerk II nimmt Revanche und festigt den zweiten Platz

Kerken Angetrieben von der überragenden Tine Hinz liefern die Gastgeberinnen gegen den HC Gelpe/Strombach eine starke Vorstellung und feiern einen verdienten 37:30-Erfolg.

Die zweite Mannschaft des TV Aldekerk hat in der laufenden Regionalliga-Saison erst ein Spiel verloren. Gleich am ersten Spieltag gab‘s eine 28:34-Niederlage beim HC Gelpe/Strombach. Seitdem sind die Schützlinge von Trainer René Baude ungeschlagen und nahmen am Sonntag erfolgreich Revanche. Der Tabellenzweite lieferte in der heimischen Vogteihalle eine starke Vorstellung und bezwang den Gegner aus Gummersbach verdient mit 37:30 (18:17). Überragende Spielerin des Gastgebers war Tine Hinz, die unter anderen sieben Siebenmeter sicher verwandelte.