Fußball : SV Straelen lässt sich nicht aufhalten

Straelen Fußball-Oberliga: SV Straelen – TSV Meerbusch 4:3 (1:2). Die Gäste entpuppen sich lange Zeit als der erwartet schwere Gegner. Doch am Ende springt vor 120 Zuschauern im 20. Anlauf Saisonsieg Nummer 19 für den Spitzenreiter heraus.

Zentrales Thema an der Römerstraße war zunächst einmal die Frage, ob das Spiel überhaupt angepfiffen werden kann. Weder vom Staffelleiter noch vom Verband gab es eine Stallregie, so dass die Entscheidung in den Händen von Schiedsrichter Daniel Hachtkemper vom SV Biemenhorst lag. Der Referee zeigte sich von seiner wetterfesten Seite und bat die Kicker des Gastgebers des SV Straelen und des TSV Meerbusch auf den Kunstrasen.

Zur sportlichen Situation: Der SV Straelen bleibt das Maß aller Dinge und eilt der Konkurrenz unaufhaltsam in Richtung Regionalliga davon. In einem von heftigen Windböen zum Teil stark beeinflussten Spiel gewann die Grings-Elf gegen einen im ersten Durchgang guten TSV Meerbusch mit 4:3 (1:2). Der Vorsprung auf „Verfolger“ FC Monheim beträgt satte 15 Punkte.

Die Hausherren blieben am Drücker, von den Gästen war nach einer starken ersten Halbzeit kaum noch was zu sehen. Nach einem Eckball segelte der Ball über Freund und Feind hinweg vor die Füße von Möllering, der sich die Chance zu seinem zweiten Treffer nicht nehmen ließ – nach 55 Minuten hatte der Tabellenführer das Spiel gedreht. Apropos Möllering: In seinem zweiten Pflichtspiel für seinen neuen Verein glänzte er als torgefährlicher Ballverteiler im vorderen Mittelfeld. Nach genau einer Stunde die Vorentscheidung: Wiederum ein Freistoß aus dem Mittelfeld, den Weggen hart in Richtung Gästetor trat. Terada hielt den Kopf hin – mit Windunterstützung landete die Kugel zum vierten Mal im Meerbuscher Netz.