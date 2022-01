Handball : Spiel des TVK fällt aus, dafür bleibt Tobae bis 2023

Maxi Tobae ackert für den TV Korschenbroich auch in der Saison 2022/2023 am Kreis. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Drei Handballer des TV Korschenbroich haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Kreisläufer Maximilian Tobae verlängert Vertrag um ein Jahr.

(alpa/sit) Die Partie des TV Korschenbroich am Samstagabend in der Handball-Regionalliga gegen die HG LTG/HTV Remscheid musste noch am Spieltag abgesagt werden. „Wir hatten in unserer Mannschaft drei Corona-Verdachtsfälle“, berichtet der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Letztlich war die Entscheidung zur Absage richtig, denn es stellte sich heraus, dass es nicht nur ein Verdacht war, die drei Spieler haben sich, wie später festgestellt werden konnte, tatsächlich mit dem Virus infiziert.“ Am Samstag kontaktierten die Hausherren sofort den Gegner und auch den Staffelleiter der Regionalliga Nordrhein – und alle drei Parteien kamen schnell überein, die Begegnung nicht stattfinden zu lassen. Die Partie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, allerdings haben sich die beiden Mannschaften noch nicht auf einen Termin geeinigt. Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.