Fußball : „Wir haben das Zeug zum Meister“

Veert B-Liga-Spitzenreiter SV Veert möchte sich die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus nicht nehmen lassen.

Der SV Veert ist ständig in Bewegung. Erst weihten die Schwarz-Gelben vor knapp eineinhalb Jahren ihren Kunstrasenplatz ein. Im vergangenen Jahr präsentierte der Verein eine hochmoderne Umkleidekabine, die höchsten Ansprüchen genügt und weit und breit ihresgleichen sucht. Aktuell sind Daniel Neuer und Waldemar Molderings, die mit Trainer Timo Pastoors die sportliche Verantwortung tragen, und Mittelfeldspieler Marcel Fronhoffs fleißig damit beschäftigt, eine elektronische Anzeigetafel zwischen den Trainerbänken aufzubauen. Jetzt muss nur noch die Mannschaft nachziehen. Nach 19 Spielen grüßt der SV Veert von der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2. Spätestens am 24. Mai soll nach der Partie bei Germania Wemb die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus gefeiert werden.

So., 15. März : FC Aldekerk II (H)

So., 8. März : TSV Weeze II (A)

So., 1. März : Viktoria Wido. (H)

Timo Pastoors Das ist unser Maskottchen, das leider eine Fußverletzung hat. Es handelt sich um einen Porzellanelefanten. Wer an einer besonders auffälligen Aktion beteiligt ist, muss ihn eine Woche lang in seinem Wohnzimmer beherbergen. Da ist jeder Spieler mal an der Reihe.